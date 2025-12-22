فرماندار تنگستان: مسئولان برای انتخابات پرشور آماده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در آئین تکریم و معارفه بخشدار دلوار گفت: نام دلوار همواره با دلیرمردی، وطن‌دوستی و شجاعت آمیخته است و مردم این دیار در طول تاریخ نشان داده‌اند که برای حفظ مرزوبوم و ارزش‌های خود، آماده ایثار و جان‌فشانی هستند و این روحیه شاخص، مایه افتخار همه ماست.

سلیمانی ضمن تقدیر از خدمات بخشدار سابق، اظهار کرد: بی‌شک تلاش‌های دلسوزانه مدیران گذشته، زیربنای حرکت‌های بزرگ آتی است و از زحمات شبانه‌روزی بخشدار پیشین صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

فرماندار تنگستان در ادامه، با اشاره به انتخاب بخشدار جدید و سوابق مدیریتی وی، گفت: بخشدار جدید دلوار با اتکا به رزومه قوی و کارنامه درخشان خود، مسئولیت سنگینی را بر دوش گرفته است و از ایشان انتظار می‌رود که با جدیت، پشتکار و عزمی راسخ، خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و با سرعت بیشتری مسیر توسعه این بخش را ادامه دهند.

سلیمانی، وفاق و همدلی را نه تنها بین مسئولین، بلکه بین آحاد مردم دو بخش شهرستان حیاتی دانست و عنوان کرد: وفاق و همدلی، نه تنها بین بدنه مدیریتی، بلکه بین مردم هر دو بخش شهرستان ضروری است تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای بهره ببریم.

فرماندار تنگستان در بخش پایانی سخنان خود، به اهمیت سیاسی مقطع کنونی پرداخت و اعلام کرد: ما در آستانه یک رویداد مهم سیاسی یعنی انتخابات قرار داریم و این انتخابات، از منظر سیاسی، اولین رویداد مهم منطقه پس از «جنگ ۱۲ روزه» است و اهمیت تاریخی بالایی دارد.

وی از مردم و مسئولین خواست تا با مشارکت فعال خود، زمینه‌ساز برگزاری یک انتخابات پرشور، سالم و رقابتی شوند.

سلیمانی تأکید کرد: امیدواریم با همکاری شما مردم فهیم و با تدابیر اندیشیده شده، یک بار دیگر شاهد خلق حماسه حضور و برگزاری انتخاباتی پرشور باشیم که در شأن عظمت و جایگاه مردم تنگستان باشد.

در پایان با اهدای لوح از زحمات عبدالرضا عالیپور در طول دوره تصدی مسئولیت تقدیر و با اهدا حکم عسکر زارعی به عنوان بخشدار بخش دلوار معرفی شد.