هراس نتانیاهو از انتشار اخبار حتی کذب درباره قدرت موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنانی یاوه‌گویی‌های خود را علیه ایران تکرار کرد و نتوانست هراسش را از انتشار حتی شایعات درباره توان موشکی ایران پنهان کند.

«بنیامین نتانیاهو» در واکنش به انتشار برخی ادعاها درباره انجام آزمایش‌های موشکی جدید از سوی ایران گفت: ایران اخیراً یک رزمایش نظامی انجام داده است و ما در حال رصد اوضاع و انجام تمهیدات لازم هستیم.

نتانیاهو که به اذعان شمار زیادی از ناظران و تحلیلگران حتی در داخل سرزمین های اشغالی، از محقق کردن اهداف ادعایی خود در تجاوز ۱۲ روزه به ایران ناکام ماند و متحمل خسارت های سنگینی شد، ادعا کرد: به ایران می‌گوییم که هرگونه عملیاتی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار سخت مواجه خواهد شد.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: ما به دنبال رویارویی با هیچ طرفی نیستیم؛ بلکه خواهان ثبات و رفاه هستیم و به دفاع از آزادی دریانوردی متعهدیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سفر خود به آمریکا هم که قرار است به زودی انجام شود، اشاره کرد و گفت: من با رئیس جمهور ترامپ در مورد مرحله بعدی توافق غزه و وضعیت ایران و لبنان گفتگو خواهم کرد.