  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

هراس نتانیاهو از انتشار اخبار حتی کذب درباره قدرت موشکی ایران

هراس نتانیاهو از انتشار اخبار حتی کذب درباره قدرت موشکی ایران

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تکرار یاوه‌گویی‌ها علیه ایران، مدعی شد که تهران اخیرا رزمایش نظامی انجام داده است و نتوانست هراس خود را از انتشار اخبار حتی جعلی در این خصوص پنهان کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنانی یاوه‌گویی‌های خود را علیه ایران تکرار کرد و نتوانست هراسش را از انتشار حتی شایعات درباره توان موشکی ایران پنهان کند.

«بنیامین نتانیاهو» در واکنش به انتشار برخی ادعاها درباره انجام آزمایش‌های موشکی جدید از سوی ایران گفت: ایران اخیراً یک رزمایش نظامی انجام داده است و ما در حال رصد اوضاع و انجام تمهیدات لازم هستیم.

نتانیاهو که به اذعان شمار زیادی از ناظران و تحلیلگران حتی در داخل سرزمین های اشغالی، از محقق کردن اهداف ادعایی خود در تجاوز ۱۲ روزه به ایران ناکام ماند و متحمل خسارت های سنگینی شد، ادعا کرد: به ایران می‌گوییم که هرگونه عملیاتی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار سخت مواجه خواهد شد.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: ما به دنبال رویارویی با هیچ طرفی نیستیم؛ بلکه خواهان ثبات و رفاه هستیم و به دفاع از آزادی دریانوردی متعهدیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سفر خود به آمریکا هم که قرار است به زودی انجام شود، اشاره کرد و گفت: من با رئیس جمهور ترامپ در مورد مرحله بعدی توافق غزه و وضعیت ایران و لبنان گفتگو خواهم کرد.

کد خبر 6698707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها