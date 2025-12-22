  1. استانها
خاموشی برق در برخی مناطق شهرستان خرم‌آباد

خرم‌آباد- شرکت توزیع نیروی برق لرستان از قطع موقت برق در برخی مناطق شهری و روستایی خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای از قطع موقت برق در برخی مناطق شهری و روستایی خرم‌آباد به‌منظور انجام تعمیرات و عملیات فنی خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه برق شهر زاغه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ قطع خواهد شد.

همچنین در همین روز، برق مناطق تحت پوشش فیدر «کمالوند» شامل سراب پرده، ایمان‌آباد و شهرک صنعتی و نیز فیدر «شاپورخواست» در محدوده خیابان کریم منصوری از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۴۵ با خاموشی موقت مواجه می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: روز چهارشنبه سوم دی‌ماه نیز برق مناطق تحت پوشش فیدر «آبکت» شامل شهر زاغه و فروش و فیدر «اسکین» شامل روستاهای خانجانخانی، اسکین و ده‌نوروز از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ قطع خواهد شد.

همچنین طبق اعلام شرکت توزیع برق استان لرستان، روز جمعه پنجم دی‌ماه برق مناطق تحت پوشش فیدر «المپیک» شامل روستای کهریز از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح به‌طور موقت قطع می‌شود.

