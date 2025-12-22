به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور، شامگاه ۳۰ آذرماه به مناسبت شب یلدا از مرکز نگهداری فرزندان خانه آفتاب دیدار و ساعاتی را در کنار کودکان این مرکز سپری کرد و گفت: پاسداشت آئینهای فرهنگی زمانی معنا پیدا میکند که همه اقشار جامعه در این شادیها سهیم باشند.
وی در جریان این برنامه، با شرایط زندگی، آموزش و نیازهای کودکان ساکن این مرکز آشنا شد و ساعاتی را به گفتوگو و همراهی با آنان اختصاص داد.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین در حاشیه این دیدار، ضمن خواندن شعر و توضیح آئین شب یلدا برای کودکان، این شب را نمادی از همدلی و امید دانست و تاکید کرد: پاسداشت آئینهای فرهنگی زمانی معنا پیدا میکند که همه اقشار جامعه در این شادیها سهیم باشند.
قائمپناه همچنین تلاشهای مجموعه خانه آفتاب در ایجاد محیطی امن و پرورشی برای کودکان را ارزشمند توصیف کرد و بر ضرورت حمایت مستمر از مراکز نگهداری کودکان تأکید کرد.
شایان ذکر است، مجتمع خانه آفتاب مرکزی تحت پوشش سازمان بهزیستی برای نگهداری پسران بیسرپرست ۸ تا ۱۲ ساله است که زیر نظر مربیان زندگی میکنند.
