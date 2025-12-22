  1. سیاست
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

قائم پناه: همه اقشار باید در شادی آئین‌های فرهنگی سهیم باشند

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، به مناسبت شب یلدا از مرکز نگهداری فرزندان خانه آفتاب دیدار کرد و گفت: پاسداشت آئین‌های فرهنگی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه اقشار جامعه در این شادی‌ها سهیم باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، شامگاه ۳۰ آذرماه به مناسبت شب یلدا از مرکز نگهداری فرزندان خانه آفتاب دیدار و ساعاتی را در کنار کودکان این مرکز سپری کرد و گفت: پاسداشت آئین‌های فرهنگی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه اقشار جامعه در این شادی‌ها سهیم باشند.

وی در جریان این برنامه، با شرایط زندگی، آموزش و نیازهای کودکان ساکن این مرکز آشنا شد و ساعاتی را به گفت‌وگو و همراهی با آنان اختصاص داد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین در حاشیه این دیدار، ضمن خواندن شعر و توضیح آئین شب یلدا برای کودکان، این شب را نمادی از همدلی و امید دانست و تاکید کرد: پاسداشت آئین‌های فرهنگی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه اقشار جامعه در این شادی‌ها سهیم باشند.

قائم‌پناه همچنین تلاش‌های مجموعه خانه آفتاب در ایجاد محیطی امن و پرورشی برای کودکان را ارزشمند توصیف کرد و بر ضرورت حمایت مستمر از مراکز نگهداری کودکان تأکید کرد.

شایان ذکر است، مجتمع خانه آفتاب مرکزی تحت پوشش سازمان بهزیستی برای نگهداری پسران بی‌سرپرست ۸ تا ۱۲ ساله است که زیر نظر مربیان زندگی می‌کنند.

