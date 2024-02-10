به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر اجاق نژاد شامگاه جمعه در مراسم یادواره شهدای منطقه جمکران که در مسجد امام حسین(ع) جمکران برگزار شد گفت: شهدا نیازی برای گرفتن مجلس ندارند و این مجالس برای رشد و تعالی خودمان است.
تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: باید راه شهیدان را ادامه داد و دین خود را به آنان ادا کنیم و تلاش کرد تا راه درست را به بواسطه شهدا بشناسیم.
وی افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب شهدا ستارگانی هستند که راه را می توان با آنان شناخت و پیمود.
تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: باید هدف شهدا و مسیری که در آن قدم گذاشتند را بشناسیم و ما مدیون خون پاک و مطهر شهدا و همچنین ایثارگری های دلاورمردان و خانواده های آنان هستیم.
وی گفت: امام زمان (عج) یک جمکرانی را مأمور کرد تا مسجدی در این منطقه بسازد و این اقدام صورت گرفت و هزار سال است که این مسجد را همه عالم می شناسد.
حجت الاسلام اجاق نژاد عنوان کرد: مسجد مقدس جمکران امروز شهرت بسیاری در داخل کشور و همچنین در بین سایر کشورهای اسلامی دارد.
وی افزود: در کارگروه ملی زیارت تصویب شد تا مسجد مقدس جمکران نیز عضو این کارگروه شود.
تولیت مسجد مقدس جمکران بیان کرد: بسیاری از شخصیت ها و مسوولان ارشد کشوری در سفرهای مختلفی به مسجد مقدس جمکران در این مسجد عبادت می کنند.
در این یادواره تعدادی از خانواده های معظم شهدای منطقه جمکران تجلیل شدند.
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