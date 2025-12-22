  1. استانها
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۴

جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی لرستان ۱۵ درصد افزایش یافت

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی این استان طی آذرماه ۱۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش‌یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باوجود برخی مشکلات و چالش‌ها در تأمین نهاده‌های موردنیاز طیور، اما باهمت و تلاش مرغداران و پیگیری‌های انجام‌شده، تولید گوشت مرغ در استان بی‌وقفه ادامه داشته و نسبت به گذشته روندی روبه‌رشد دارد.

وی افزود: میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغ گوشتی استان در آذرماه سال جاری به چهار میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان کرد: میزان تولید گوشت مرغ حاصل از این جوجه‌ریزی حدود ۹ هزار تن بوده که از این مقدار، پنج هزار ۲۵۰ تن در استان مصرف و حدود سه هزار ۷۵۰ تن به سایر استان‌ها عرضه شده است.

صیادی، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، به طور مستمر تلاش می‌کند تا نهاده‌های موردنیاز واحدهای فعال در مدار تولید را تأمین کند.

