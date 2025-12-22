به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باوجود برخی مشکلات و چالش‌ها در تأمین نهاده‌های موردنیاز طیور، اما باهمت و تلاش مرغداران و پیگیری‌های انجام‌شده، تولید گوشت مرغ در استان بی‌وقفه ادامه داشته و نسبت به گذشته روندی روبه‌رشد دارد.

وی افزود: میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغ گوشتی استان در آذرماه سال جاری به چهار میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان کرد: میزان تولید گوشت مرغ حاصل از این جوجه‌ریزی حدود ۹ هزار تن بوده که از این مقدار، پنج هزار ۲۵۰ تن در استان مصرف و حدود سه هزار ۷۵۰ تن به سایر استان‌ها عرضه شده است.

صیادی، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، به طور مستمر تلاش می‌کند تا نهاده‌های موردنیاز واحدهای فعال در مدار تولید را تأمین کند.