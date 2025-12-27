به گزارش خبرنگار مهر، رویداد آموزشی ترویجی «روز مزرعه کشت مکانیزه نخود انتظاری» روز شنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۴ در سایت الگویی مرکز جهاد کشاورزی آبستان شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.

مشارکت گسترده بخش‌های تخصصی جهاد کشاورزی

این برنامه با مشارکت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیریت زراعت، مدیریت مکانیزاسیون، مدیریت حفظ نباتات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، اداره روابط عمومی، اداره مکانیزاسیون شهرستان نورآباد و مرکز جهاد کشاورزی آبستان اجرا شد.

آموزش‌های میدانی؛ کلید ارتقای بهره‌وری کشاورزی

در این رویداد، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر نقش آموزش‌های میدانی در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی اظهار داشت: برگزاری این برنامه با هدف ارتقای دانش فنی کشاورزان، معرفی الگوهای نوین مدیریت کشت نخود و افزایش آشنایی بهره‌برداران با روش کشت انتظاری انجام شده است.

امیری افزود: معرفی کشت انتظاری نخود به‌عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی استان لرستان، از مهم‌ترین اهداف این رویداد به شمار می‌رود.

انتقال تجربیات عملی و تعامل کارشناسان با بهره‌برداران

امیری با اشاره به دیگر محورهای این برنامه گفت: انتقال تجربیات عملی از مزارع نمونه به کشاورزان منطقه، بررسی مزایا و چالش‌های اجرای کشت انتظاری در شرایط اقلیمی استان و ایجاد بستر تعامل و هم‌اندیشی میان کارشناسان و بهره‌برداران، از دیگر اهداف مهم این رویداد آموزشی ترویجی است.

کشت انتظاری نخود؛ گامی به سوی کشاورزی پایدار

در ادامه این برنامه، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با ارزیابی مثبت از برگزاری این رویداد اظهار داشت: «روز مزرعه کشت انتظاری نخود» در مرکز جهاد کشاورزی آبستان، گامی مؤثر در جهت ترویج دانش نوین کشاورزی، افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های جدید و حمایت عملی از کشاورزان منطقه است.

محمدی‌پور افزود: توسعه کشت انتظاری نخود می‌تواند نقش بسزایی در مدیریت بهینه منابع آب، کاهش ریسک تولید در شرایط خشکسالی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار ایفا کند.

استقبال کشاورزان و ضرورت تداوم برنامه‌ها

محمدی‌پور با اشاره به استقبال مناسب کشاورزان از این رویداد خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری چنین برنامه‌هایی و بهره‌گیری از ظرفیت مزارع الگویی، زمینه افزایش اعتماد بهره‌برداران به روش‌های نوین و تسریع در توسعه کشت‌های پایدار در سطح استان را فراهم می‌کند.

تأکید بر مزایای کشت انتظاری و رفع موانع اجرایی

در حاشیه این رویداد، موضوعاتی از جمله افزایش آگاهی کشاورزان نسبت به مزایای کشت انتظاری نخود شامل کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید، شناسایی موانع اجرایی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع چالش‌ها، تقویت روحیه مشارکت و هم‌افزایی میان بهره‌برداران و کارشناسان و تأکید بر نقش این نوع کشت در توسعه پایدار و ارتقای امنیت غذایی منطقه مورد بحث و تأکید قرار گرفت.

پاسخگویی به دغدغه‌های کشاورزان

در پایان برنامه، جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان برگزار شد و به سوالات و دغدغه‌های کشاورزان منطقه درباره نحوه اجرای کشت انتظاری نخود و مسائل فنی مرتبط پاسخ داده شد.