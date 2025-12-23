دریایی: «هوره و سیاچمانه»، میراث زنده موسیقی آئینی زاگرس است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره منطقه‌ای هوره و سیاچمانه، شامگاه دوشنبه با حضور مدیران استانی، هنرمندان و علاقه‌مندان به موسیقی آئینی در تالار نوبهار شهرستان کامیاران برگزار شد.

علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این آئین با اشاره به جایگاه موسیقی آئینی در فرهنگ ایرانی اسلامی اظهار کرد: موسیقی‌های بومی و آئینی همچون هوره و سیاچمانه، فراتر از یک هنر شنیداری، عامل پیونددهنده دل‌ها و تقویت‌کننده روابط خانوادگی و اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه چنین رویدادهایی بستری برای همدلی و مشارکت جمعی فراهم می‌کند، افزود: در شرایطی که گاه فاصله‌های اجتماعی و خانوادگی افزایش یافته است، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری می‌تواند زمینه بازگشت به صمیمیت، هم‌نشینی و ارتباط مؤثر میان نسل‌ها را فراهم آورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین با تأکید بر پیشینه تاریخی هوره و سیاچمانه گفت: این آوازها از کهن‌ترین نمونه‌های موسیقی آئینی و مقامی در ایران و حتی جهان به شمار می‌روند و ریشه‌های عمیقی در فرهنگ زاگرس و زندگی روزمره مردم این منطقه دارند که حفظ و انتقال صحیح آن‌ها یک ضرورت فرهنگی است.

در ادامه این جشنواره، هنرمندانی از استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام به اجرای قطعاتی از هوره و سیاچمانه پرداختند و همزمان با شب یلدا، نوای اصیل موسیقی آئینی در یکی از خاستگاه‌های اصلی این هنر طنین‌انداز شد.

دریایی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، هنرمندان و استقبال مردم از این رویداد فرهنگی، بر تداوم حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از برنامه‌های بومی و آئینی تأکید کرد.

پنجمین جشنواره منطقه‌ای هوره و سیاچمانه با هدف پاسداشت موسیقی آئینی، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد پیوند میان نسل‌ها، در شهرستان کامیاران برگزار شد.