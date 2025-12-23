  1. استانها
رفیعی: ۲ قطعه از طرح راه آهن ایلام در حال اجرایی شدن است

ایلام - مدی کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: در حال حاضر ۲ قطعه از طرح راه آهن ایلام در حال اجرایی شدن است.

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مسیراسلام آباد به ایلام ۷۷ کیلومتر مسیر ریلی مطالعه شده که دو قطعه این مسیر به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: در طول این ۷۷ کیلومتر ۲۰ دستگاه تونل در مجموع به طول ۱۵۵۰۵ متر و ۴۰ دستگاه پل بزرگ در مجموع به طول ۴۰۰۰ متر و ۵ ساختمان ایستگاه مسافری و حمل کالا پیش بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد :۳۴ کیلومتر زیر سازی این مسیر ۷۷ کیلومتری در قالب دو قرارداد به طول ۳۴ کیلومتر در حال انجام است که در صورت تامین اعتبار لازم، عملیات اجرایی قطعات دوم و سوم نیز شروع خواهد شد.

وی گفت: کل محور اسلام آباد تا ایلام در مرحله اجرا قرار می‌گیرد و طبق روند مراحل اجرا، پس از زیرسازی بایستی روسازی و ریل گذاری توسط شرکت‌های تخصصی مربوطه انجام گیرد که این مرحله هزینه‌ای برابر و چه بسا فراتر از مبلغ زیر سازی را می‌طلبد.

مدیرکل راه و شهرسازی افزود: در ادامه مسیر از ایلام به سمت مهران، دهلران و اندیمشک ۳۶۷ کیلومتر مسیر ریلی برای اتصال راه آهن غرب به خوزستان پیش بینی شده که تلاش برای اخذ ماده ۲۳ آن همچنان ادامه دارد.

