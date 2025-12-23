به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین دیدارهای خود در فصل جاری را پیش‌رو دارد. شاگردان ریکاردو ساپینتو از ساعت ۱۹:۳۰ در دیداری تعیین‌کننده به مصاف تیم المحرق بحرین خواهند رفت؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن می‌تواند تکلیف آبی‌پوشان را در این دوره از رقابت‌ها مشخص کند.

این دیدار برای استقلال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که تنها راه صعود نماینده ایران به مرحله حذفی، کسب سه امتیاز کامل مقابل المحرق خواهد بود. هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی، به معنای حذف استقلال از ادامه مسابقات و پایان زودهنگام حضور این تیم در رقابت‌های آسیایی خواهد بود.

استقلالی‌ها که در هفته‌های اخیر با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده‌اند، حالا در شرایطی پا به این مسابقه می‌گذارند که باید با تمرکز کامل، استفاده حداکثری از موقعیت‌ها و نمایش یک بازی کم‌اشتباه، از این آزمون دشوار سربلند بیرون بیایند. در سوی مقابل، تیم المحرق بحرین نیز حریفی دست‌وپا بسته نخواهد بود و قطعاً با انگیزه بالا وارد زمین می‌شود تا شانس خود را برای ادامه حضور در مسابقات حفظ کند.

در چنین شرایطی این دیدار به یک فینال زودرس برای استقلال تبدیل شده و هواداران این تیم امیدوارند شاگردان ساپینتو بتوانند با ارائه نمایشی مقتدرانه، ضمن عبور از سد نماینده بحرین، جواز صعود به مرحله حذفی را به دست آورند و به مسیر آسیایی خود ادامه دهند.

منصور رشیدی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط این تیم و دیدار حساس آبی‌پوشان مقابل المحرق بحرین در رقابت‌های آسیایی اظهار داشت: استقلال در این فصل در آسیا نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد و شرایطش طوری بوده که حالا برای صعود، حتماً باید برابر المحرق بحرین به پیروزی برسد. این بازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چون استقلال چاره‌ای جز برد ندارد تا بتواند به مرحله بعدی صعود کند.

استقلال شرایط ایده آل ندارد

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کلی استقلال در سال‌های اخیر گفت: در مجموع اگر بخواهیم شرایط استقلال را در این دو سال اخیر بررسی کنیم، باید بگویم که وضعیت تیم خوب نبوده است. استقلال در این مدت، به‌ویژه در خط دفاعی با مشکلات زیادی مواجه بوده و این مسئله کاملاً مشهود است. البته امسال در خط هافبک شرایط کمی بهتر شده و بازیکنانی اضافه شده‌اند که تا حدودی به تیم کمک کرده‌اند، اما همچنان نمی‌توان گفت همه چیز ایده‌آل است.

استقلال نیاز به مهاجم دارد

رشیدی با اشاره به ضعف خط حمله استقلال افزود: استقلال در خط حمله همچنان نواقصی دارد. این تیم دیگر بازیکنانی مثل قایدی یا دیاباته را ندارد که سه یا چهار سال قبل تأثیرگذار بودند. به نظرم استقلال باید در این بخش تقویت می‌شد. البته نسبت به ابتدای فصل، شرایط تیم کمی بهتر شده، اما هنوز فاصله زیادی با استقلال ایده‌آل وجود دارد.

پیشکسوت استقلال همچنین درباره شرایط خط دفاعی این تیم گفت: در حال حاضر استقلال در خط دفاعی هم با مشکلاتی مواجه است و شنیده می‌شود چند بازیکن مصدوم هستند. همین مسائل باعث شده شرایط تیم نسبت به برخی بازی‌های گذشته حتی سخت‌تر هم شود. بعد از هفته چهارم، استقلال یکی دو برد خوب به دست آورد و همین موضوع باعث شد هواداران امیدوار شوند و تصور کنند تیم به شرایط عالی رسیده، اما متأسفانه بعد از آن، استقلال نتوانست امتیازاتی را که باید، کسب کند و دوباره شرایط سخت شد.

بازیکن بی انضباط باید از تیم کنار گذاشته شود

رشیدی در ادامه درباره حواشی اخیر استقلال و کنار گذاشته شدن رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی از تمرینات گفت: به هر حال در هر تیمی نظم حرف اول را می‌زند. فرقی نمی‌کند بازیکن چه کسی باشد؛ حتی اگر بهترین بازیکن یا ستاره تیم هم باشد، باید چارچوب‌ها و قوانین تیم را رعایت کند تا تیم بتواند موفق شود. همه بازیکنان باید همدل باشند و به‌عنوان یک مجموعه واحد عمل کنند.

اتحاد در فوتبال حرف اول را می‌زند

وی تأکید کرد: استقلال زمانی موفق بوده که بازیکنانش یکدل و متحد بوده‌اند. این موضوع فقط مربوط به استقلال نیست؛ شما تاریخ فوتبال ایران را نگاه کنید. قبل از انقلاب از حدود سال ۵۰ تا زمان انقلاب، تیم ملی ایران هفت قهرمانی در آسیا به دست آورد. آن زمان بحث رنگ و باشگاه مطرح نبود؛ نه قرمز، نه آبی و نه هیچ رنگ دیگری. همه با هم متحد بودند و همین اتحاد باعث موفقیت شد.

رشیدی در پایان گفت: اگر نظم در تیم نباشد و بازیکنان همدل نباشند، موفقیت به دست نمی‌آید. تیمی که انسجام نداشته باشد و هر کسی ساز خودش را بزند، قطعاً نمی‌تواند به نتیجه برسد. نظم باید در اولویت باشد و همه اعضای تیم آن را رعایت کنند تا استقلال بتواند دوباره به روزهای خوبش برگردد.