۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

سومین تولد کره گورخر پارک ملی کویر گرمسار ثبت شد

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از ثبت سومین تولد کره گورخر پارک ملی کویر گرمسار طی سال جاری خبر داد و گفت: این زادآوری گامی امیدوار کننده در مسیر تقویت جمعیت این گونه نادر است.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت سومین زادآوری گورخر در پارک ملی کویر مرکزی گرمسار طی روز چهارشنبه خبر داد و بیان کرد: دو ثبت قبلی در اردیبهشت ماه سال جاری اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش های میدانی با تلاش مستمر کارشناسان حیات وحش و محیط بانان هر سه کره گورخر در سلامت کامل هستند.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان این زادآوری را رخداد مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: این ثبت نشانه تداوم روند موفق تکثیر و حفاظت از این گونه ارزشمند است.

یوسف پور اضافه کرد: ثبت این رویداد گامی امیدوار کننده در راستای تقویت جمعیت این گونه و موفقیت برنامه های حفاظتی در منطقه است.

وی افزود: این ثبت نشانه فراهم بودن شرایط زیستگاه برای زادآوری و معرفی مجدد گورخر به منطقه است.

