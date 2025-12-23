نشست علمی سیل و امنیت ملی در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و روابط بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی، دومین نشست تخصصی در راستای برگزاری همایش سراسری مخاطرات محیطی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر بهزاد پور محمد و با حضور جمعی از مسئولان کشور در حوزه آب، برق، بحران و اساتید دانشگاه با عنوان نشست علمی سیل و امنیت ملی عصر روز دوشنبه یکم دی‌ماه در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.

در این نشست دکتر محمدرضا کاویان‌پور استاد دانشکده آب دانشگاه خواجه‌نصیر و رئیس مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو و مهندس جواد حاجیانی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص کمبود آب و نگاه پیشگیرانه در حوزه سیلاب‌های کشور، مدیریت ریسک و مدیریت یکپارچه در مواجهه با مسائل آب و سیلاب‌ها اشاره کردند، ایشان در بخشی از سخنان خود با اشاره به مدیریت راهبردی حوزه آبریز به لزوم یکپارچگی مدیریت ارکان کشور در مدیریت بحران و سیل پرداخت و بر ضرورت اصلاح برخی از قوانین در این مورد تأکید کرد.

در ادامه این نشست دکتر عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به اینکه هر منطقه از کشور دارای ویژگی‌های خاص خود است و سیلاب‌ها باتوجه‌به شرایط زیست‌محیطی و جنس زمین و فیزیک حوزه آبریز می‌توانند آسیب‌پذیر بوده یا با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود قابلیت کنترل داشته باشد، مهم‌ترین عامل بازدارنده در آسیب‌پذیری سیلاب جلوگیری از ساخت‌وسازها در حریم رودخانه‌هاست. دومین عامل بازدارندگی از آسیب‌های سیلاب پیش‌آگاهی و نقش رسانه‌ها در اعلام‌خطر است؛ لذا ساده‌ترین راه پیشگیری در معرض خطر قرارنگرفتن است.

سپس مهندس جواد حاجیانی مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به بیان وظایف وزارت نیرو در خصوص هشدارهای سیلاب پرداخت و اولین وظیفه این نیرو را مراقبت از هم‌وطنان کشورمان در مقابل خطرات جانی و دومین وظیفه خود را حفظ تأسیسات صنعت آب در مقابل سیلاب‌ها برای حفظ و تداوم خدمت‌رسانی در حوزه آب، به هم‌وطنان عنوان کرد.

وی در پایان به تهیه نظام‌نامه سیل بر اساس داده‌های قبل از حادثه و اعلام آن به همکارانمان در سراسر کشور اشاره کرد و شاخص‌های مقابله با حوادث غیرمترقبه را برشماری نمود. سپس اقدامات مقابله با آسیب‌ها، مدیریت و ابزارهای پیش‌بینی حوادث و بازتوانی بعد از حادثه را برای اعضای حاضر در جلسه تشریح کرد.