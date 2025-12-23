به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار نوریزاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان گفت: عملیات آواربرداری واحدهای مسکونی تخریبشده ناشی از سیلابهای اخیر در شهرستان سیریک، با بهکارگیری ماشینآلات سنگین بنیاد مسکن آغاز شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان با اشاره به شدت خسارات وارده افزود: این عملیات با هدف تسریع در روند بازسازی و کمک به خانوارهای آسیبدیده از سیل در حال انجام است.
وی افزود: تیمهای فنی بنیاد مسکن در حال پاکسازی، تسطیح و آمادهسازی محل واحدهای تخریبشده برای آغاز بازسازی هستند.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان با تمام توان در کنار مردم مناطق سیلزده بوده و روند بازسازی تا بازگشت شرایط زندگی به حالت عادی ادامه خواهد داشت.
