بنیاد مسکن تا بازسازی منازل سیل زده هرمزگان کنار مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش‌های شدید و سیلاب اخیر، شهریار نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان به همراه هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق استان در مجلس و سالاری امام جمعه شهرستان از روستاهای سیل‌زده مهرگی، گزپیر، گونمردی، بازگرد، ددی و عاشقان بازدید کردند.

همزمان کارشناسان و ارزیابان فنی بنیاد مسکن نیز در منطقه کار ارزیابی خسارات را آغاز کردند.

در این بازدید، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان به بررسی وضعیت واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از سیل پرداخت و روند ارزیابی خسارات را مورد توجه قرار داد.

نوری زاده اظهار داشت: خسارات وارده به واحدهای مسکونی در این مناطق به دقت بررسی و جمع‌بندی خواهد شد و اطلاعات مربوطه به سازمان برنامه و بودجه و هیأت دولت ارسال خواهد شد تا اقدامات جبرانی و بازسازی هرچه سریع‌تر آغاز گردد.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان همچنین تاکید کرد که این نهاد تا پایان بازسازی کامل واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در کنار مردم عزیز این مناطق خواهد بود و هر گونه همکاری لازم برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی انجام خواهد شد.