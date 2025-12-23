به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، صبح سه‌شنبه در سفر یک روزه خود به استان یزد با حضور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، با ابراز خرسندی از فرصت رسیدگی به مسائل منطقه‌ای، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی امروز کشور، نتیجه بارگذاری‌های بدون ملاحظه ظرفیت‌های اکولوژیک در دهه‌های گذشته بوده است.

وی شرایط کنونی استان‌ها و کشور را شکننده و آسیب‌پذیر خواند و افزود: تغییر اقلیم این مشکلات را تشدید کرده است؛ به طوری که منطقه غرب آسیا شاهد افزایش دمایی بیش از میانگین جهانی ۱.۲ درجه است که این امر به تشدید خشکسالی‌ها دامن زده است.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به تجربیات نیاکان در سازگاری با اقلیم خشک، از به فراموشی سپرده شدن مولفه‌هایی نظیر قنات، بادگیر، آب‌انبار و گودال باغچه در معماری نوین انتقاد کرد.

انصاری تصریح کرد: واقعاً جای تأسف دارد که در معماری گذشتگانمان که با رویکرد سازگاری با کمبود آب بنا شده بود، غفلت شده است.

وی در همین راستا به بازدید خود از یک شهری پایدار در نزدیکی ابوظبی اشاره کرد که در آن از تجربیات معماری سنتی ایرانی، به‌ویژه بادگیرهای یزد، الهام گرفته شده است.

وی همچنین الگوی کشاورزی مبتنی بر کشت گیاهان آب‌بر را ناشی از نگاه بهره‌کشانه به طبیعت دانست که باید اصلاح شود.

وی در واکنش به برخی برداشت‌ها، بیان کرد: که سازمان حفاظت محیط زیست «سازمان توسری‌خور نیست» و جایگاه نظارتی آن باید ارتقا یابد.

وی با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبری در سال ۱۳۹۴، تأکید کرد: اگر توسعه را اصل و محیط زیست را فرع در نظر بگیریم، به نتایج زیان‌باری مانند آنچه امروز شاهد آن هستیم، خواهیم رسید.

رئیس سازمان محیط زیست حمایت دولت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نمود بارز نگاه علمی و فنی به مسائل زیست‌محیطی دانست و ادامه داد که تسهیل صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار دارد.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به صنایع آلاینده پرداخت و تصریح کرد: داشتن مجوز در گذشته، نافی وظیفه نظارت و پیگیری سازمان نیست.

وی خواستار آن شد که صنایع ملزم به اصلاح خطوط فرسوده و به‌روزرسانی فیلترهای خود مطابق با استانداردهای روز باشند.

انصاری همچنین با ابراز امیدواری نسبت به همکاری مجلس، بر لزوم اصلاح قانون عوارض آلایندگی تأکید کرد تا این وجوه به جای واریز شدن به حساب شهرداری‌ها، مستقیماً صرف رفع آلودگی صنایع شود.

وی ضمن استقبال از طرح «یزد پایدار»، بر لزوم استفاده از ابزارهای تشویقی در کنار ابزارهای بازدارنده برای حمایت از رفع آلودگی‌ها تأکید کرد.

انصاری با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ معدن فعال در مناطق حفاظت شده یزد وجود دارد که ۱۱ درصد سهم استان را تشکیل می‌دهد، سازمان محیط زیست را امانت‌دار این میراث معرفی کرد.