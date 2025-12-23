  1. دانشگاه و فناوری
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

پذیرش بورسیه در دانشگاه COMSTAS اسلام آباد پاکستان

دانشگاه COMSTAS اسلام آباد پاکستان برای ترم‌های بهار و پاییز ۲۰۲۶ در دوره‌های تحصیلات تکمیلی بورسیه می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، دانشگاه COMSTAS اسلام آباد پاکستان برای ترم‌های بهار و پاییز ۲۰۲۶ در دوره‌های تحصیلات تکمیلی بورسیه می‌پذیرد.

سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در تهران طی اطلاعیه‌ای به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از پذیرش بورسیه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد Ms، دکتری PhD ) برای ترم‌های بهار و پاییز ۲۰۲۶ در دانشگاه COMSTAS اسلام آباد پاکستان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه متقاضیان می‌توانند ۹ تیر ماه ۱۴۰۵ _ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

زهرا سیفی

