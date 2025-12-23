راهکارهای پیشگیری از ابتلاء به بیماری آنفلوآنزا از نگاه طب ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، امیر محمد جلادت متخصص طب ایرانی سنتی با بیان اینکه فلسفه طب ایرانی سنتی بر پیشگیری از بیماریها تأکید دارد، افزود: در فصول سرد سال، رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماریهایی مانند آنفلوانزا اهمیت بیشتری پیدا میکند.
رعایت بهداشت فردی؛ راهکاری مهم برای پیشگیری از آنفلوانزا
وی ادامه داد: یکی از موارد پیشگیری و کاهش آلودگیهای محیطی در مواجه با ویروس آنفلوانزا، رعایت بهداشت فردی است، توصیه میشود که در طول روز با شستشوی منظم دستها، استحمام و رعایت بهداشت فردی ضمن کاهش آلودگیهای محیطی، خطر ابتلاء به ویروسهای تنفسی را نیز کمتر کنیم.
جلادت اظهار کرد: قرار دادن پیاز و پوست نارنج به عنوان یک ماده غذایی ضد میکروب در ورودی پنجره و روی بخاری میتواند در کاهش آلودگیهای محیطی مؤثر باشد؛ در واقع استفاده از بو هایی که میتوانند خاصیت ضد میکروبی داشته باشند و یا استفاده از ضدعفونی کنندههای طبیعی مانند سرکه به روی دستگیره در و حتی لباسها در کاهش گسترش ویروسهای تنفسی مؤثر است.
اهمیت روشهای خانگی
این متخصص طب ایرانی با تاکید بر اهمیت استفاده از روشهای خانگی در پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای ویروسی ادامه داد: در طی شبانه روز بینی و حلق خود را مکرر با آب شست و شو دهیم؛ شستشوی گلو در طول شبانه روز با محلولی مانند آب نمک، گلاب، جوشانده عدس یا رب انار که دارای خاصیت ضد التهاب و ضد میکروبی هستند به ویژه زمانهایی که فرد در معرض خطر ابتلاء است میتواند از احتمال بروز بیماری بکاهد.
جلادت با اشاره به اینکه یکی از دریچههای خروجی اصلی بدن تعریق است، بیان کرد: تحرک و فعالیت بدنی اصولی و مناسب و به دنبال آن تعریق خوب موجب افزایش خون رسانی به اعضای انتهایی بدن شده و با تقویت قدرت پاکسازی مخاطی، احتمال آسیب ویروسی به بدن را کاهش میدهد.
نقش رایحهها و بوها در پاکسازی مخاطی
این متخصص طب ایرانی با بیان اینکه برخی بوها یا رایحهها میتوانند گردش خون تنفسی ما را بالا ببرند، گفت: با سرد شدن هوا، اولین نقطه از بدن که تحت تأثیر سرما قرار میگیرد گوش و بینی است. در واقع سرما باعث کاهش خونرسانی به این اندامها شده و باعث کاهش پاکسازی مخاطی میشود؛ استشمام رایحههای محرک از جمله گل نرگس، باعث افزایش خونرسانی به ارگانهای انتهایی بدن شده و کمک مؤثری به پاکسازی مخاطی خواهد کرد.
جلادت در پایان نکات تغذیهای و سبک زندگی سالم را ضروری دانست و گفت: خودداری از مصرف مواد غذایی سنگین، خواب کافی و آرامش ذهنی از عوامل تقویت کننده سیستم ایمنی هستند که در کنار روشهای پیشگیری رایج مانند شستشوی دستها و استفاده از الکل، سلامت بدن را در مواجهه با ویروسها حفظ میکنند.
