به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد بابایی امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: بهمنظور توسعه کشت گلهای زینتی و ایجاد اشتغال پایدار، لرستان با بهرهگیری از ظرفیت گلخانهها و اراضی فضای باز توانسته جایگاه ویژهای در تولید گلهای رز و نرگس به دست آورد.
وی گفت: در سطح استان ۱۷.۷ هکتار گلخانه مسقف وجود دارد که به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاصیافته و سالانه نزدیک به ۱۹ میلیون شاخه گل، عمدتاً رز، از این گلخانهها برداشت میشود. همچنین در ۹۰ هکتار از اراضی استان، تولید گل در فضای باز انجام میگیرد که حدود ۲۰ میلیون شاخه گل، عمدتاً نرگس، در این عرصهها تولید میشود.
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: در سطح گلخانههای گل زینتی حدود ۳۵۰ نفر مشغول به کار هستند و در اراضی فضای باز نیز ۹۰ نفر به فعالیت و اشتغال میپردازند. این ظرفیتها نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی استان لرستان ایفا میکنند.
بابایی، ادامه داد: توسعه کشت گلهای زینتی علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، زمینهساز افزایش درآمد کشاورزان و ارتقای جایگاه استان در تولید محصولات باغی و زینتی کشور خواهد بود.
