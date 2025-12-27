  1. استانها
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان منصوب شد

خرم‌آباد- طی حکمی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حکم صادره از سوی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، وهاب رحیمی به‌عنوان مدیر حفظ نباتات این سازمان منصوب و رسماً مشغول به کار شد.

بر اساس این گزارش، وهاب رحیمی جایگزین کامران پیرزادی شده است که پیش از این مسئولیت مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان را بر عهده داشت.

برگزاری مراسم معارفه و تکریم

مراسم معارفه مدیر جدید و تکریم مدیر پیشین، روز شنبه با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان و جمعی از کارشناسان و مسئولان معاونت برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات کامران پیرزادی در دوران تصدی این مسئولیت، بر اهمیت نقش مدیریت حفظ نباتات در ارتقای امنیت غذایی، حفظ سلامت محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی تأکید شد.

