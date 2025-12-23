به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، گردهمایی تقدیر از پیشگامان حوزه مدرسهسازی و تقویت زیرساختهای آموزشی کشور، روز گذشته یکم دیماه ۱۴۰۴، با حضور حمیدرضا خانمحمدی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، حمیدرضا شاهحسینی رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور، اسماعیل بحریزاده مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش، سید جمال موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران و نبیالله محمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و پیشگامان عرصه مدرسهسازی کشور، در مرکز همایشهای بینالمللی ایران برگزار شد.
در این رویداد، از تلاشهای مؤثر ایرانسل در ارتقای کیفیت آموزش، نقشآفرینی مؤثر در عرصه مدرسهسازی و گسترش مشارکت اجتماعی در این حوزه تقدیر و «مدال افتخار و حمایل حامی مدرسهسازی ایران» به مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل اهدا شد.
این گردهمایی که با هدف ترویج فرهنگ مدرسهسازی و توسعه همکاری میان بنگاههای اقتصادی، بانکها و نهادهای مسئول در حوزه آموزش برگزار شد، بستری برای همافزایی و گسترش مشارکتها در مسیر توسعه پایدار آموزشی کشور فراهم کرد.
پویش ملی «بساز مدرسه» به ابتکار و طراحی جامعه خیرین مدرسهساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، ایجاد شده و با هدف تسهیل مشارکت خیرین و عموم مردم در ساخت و تجهیز مدارس، بستری یکپارچه برای همکاری مردم و نهادهای مختلف فراهم کرده است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با تجربه قابلتوجه خود در اجرای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی، مشارکت در پویش ملی «بساز مدرسه» را آغاز کرده است. در این رویداد، مدال افتخار و حمایل حامی مدرسهسازی ایران به مدیرعامل ایرانسل اهدا شد که دکتر سعید عسکری، مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل، به نمایندگی، آن را دریافت کرد.
ایرانسل با توجه به تجربه گسترده خود در اجرای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی، بهویژه در حوزه آموزش، با تخصیص کد دستوری اختصاصی #۲۴* و بهرهگیری از ظرفیت گسترده شبکههای اطلاعرسانی خود، مشارکت در این طرح ملی را آغاز کرده است. این اقدام در چارچوب توسعه زیرساختهای آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان در مناطق محروم کشور صورت گرفته است.
همانطور که پیش از این نیز اعلام شده بود، علاقهمندان به همراهی در این حرکت ملی میتوانند از طریق مراجعه به سامانه besazemadrese.i r، ارسال عدد «۱» به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ یا شمارهگیری کد #۲۴*، در این پویش مشارکت کنند.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و ترویج آموزش دیجیتال را از اولویتهای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی خود قرار داده و بر این اساس، تاکنون اقدامات مؤثری در حوزه مدرسهسازی، تجهیز و هوشمندسازی مدارس و حمایت از دانشآموزان مناطق محروم انجام داده است.
از جمله مهمترین اقدامات ایرانسل در این حوزه، میتوان به احداث و بازسازی مدارس در استانهای گلستان، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمانشاه، همراهی فعال در پویش آجر به آجر و ساخت مرکز آموزشی تخصصی کودکان «دانستان»، با هدف مبارزه با کار کودکان، اشاره کرد. همچنین ایرانسل با اجرای پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی در بام مدارس مناطق مختلف کشور، گامی در جهت توانمندسازی، تولید انرژی پاک و درآمدزایی برای مدارس مناطق محروم برداشته است.
از دیگر اقدامات ایرانسل، میتوان به هوشمندسازی مدارس با اتصال به اینترنت پرسرعت، تجهیز دیجیتال مدارس در قالب پروژه مدارس درخشان، ارائه محتوای آموزشی از طریق سرویس دانای ایرانسل، ارائه دسترسی ارتباطی و امکانات رایگان برای آموزش آنلاین به دانشآموزان و معلمان در دوران کرونا و پس از آن، اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد رشتههای مرتبط با فناوریاطلاعات و ارتباطات، توزیع هزاران جلد کتاب با موضوعات پایداری و محیطزیست، اهدای اینترنت رایگان به مدارس محروم و حمایت تحصیلی از دانشآموزان با توزیع بستههای آموزشی اشاره کرد.
ایرانسل، اولین ارائهدهنده اینترنت نسل پنج و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، علاوه بر محرومیتزدایی ارتباطی در مناطق کمبرخوردار، با اجرای طرحهای زیستمحیطی از جمله کمپین پیامکهای هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، نشان داده که مسئولیتپذیری خود را بهعنوان یک کسبوکار پایدار، در ابعاد گسترده، از فراگیری ارتباطات دیجیتال تا حفاظت از محیط زیست، دنبال میکند. ایرانسل با رویکرد پایداری کسبوکار و در چارچوب سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی، اقدامات گستردهای از جمله مهارتآموزی به جوانان و ایجاد فرصتهای آموزشی آمادگی اشتغال برای افراد دارای معلولیت، مدیریت انتشار کربن و پروژههای جبران کربن مانند درختکاری، انجام داده است. راهاندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا، از دیگر برنامههایی است که ایرانسل با نگاه مسئولیتپذیری اجتماعی و با هدف بهبود کیفیت زندگی مشترکان و اعتلای جامعه اجرا کرده است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در چهار سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسبوکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش متمرکز بر بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی کسبوکار ایرانسل و مروری بر تلاشها، دستاوردها و چالشهای ایرانسل در پایش و مدیریت شاخصهای پایداری کسبوکار است و مبنایی برای مقایسه سالانه این شاخصها در موضوع «کسبوکار مسئولانه» به شمار میرود.
ایرانسل، همسو با رویکردهای نوین مدیریت کسبوکار در جهان، از چارچوب سنتی «مسئولیت اجتماعی شرکتی» فراتر رفته و تمرکز خود را بر «پایداری کسبوکار» معطوف کرده است. بر این اساس، اولویت اصلی ایرانسل انجام مسئولانه مأموریت سازمان و پاسخگویی شفاف و متعهدانه به تمامی ذینفعان است. علاوهبر این، ایرانسل در راستای مشارکت در توسعه و آبادانی کشور و کاهش محرومیتها، با طراحی و اجرای پروژههای «سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی»، نقش فعالی در تقویت مسیر توسعه پایدار کشور ایفا میکند.
