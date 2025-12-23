خدمتی:عملیات کاشت گل و گیاه در سطح شهر اردبیل در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدمتی صبح سه شنبه در بازدید از پروژههای فضای سبز شهرداری اردبیل اظهار کرد: در بخش توسعه فضای سبز، کاشت انواع درخت، درختچه و ارقام ردیفی در پارکهایی همچون رسالت، شهریار، شیخ جبرائیل، پارک صنعتی و رمپ پارک سردار انجام شد. همچنین کاشت نهال، قلمهگیری و کاشت یاس زرد، بسترسازی و کاشت ارقام زینتی و ردیفی و جابجایی اصولی پوشش گیاهی در برخی رفیوژها از جمله مسیر ایستگاه سرعین به حافظ اجرا شد.
وی افزود: در حوزه آمادهسازی و بهسازی پارکها، عملیات تسطیح، خاکریزی و آمادهسازی در پارک مفاخر، باغ آلبالو و فاز جدید باغ بهشت، پارک شکوفهها و پارک بانوان زرناس و محدوده جنب سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام گرفت. همچنین نصب تابلو پارک قرآنی و آمادهسازی زیرساختهای برق و انبار فضای سبز در برخی پارکها به انجام رسید.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل گفت: در بخش مدیریت منابع آب و آبیاری، اجرای شبکه آبیاری قطرهای شامل حفاری، لولهگذاری، ایجاد کانال و نصب شبکه در رفیوژ ساحلی، رفیوژ فاطمیون به سمت سینا، پارک بانوان زرناس و شهرک بعثت انجام شد. علاوه بر این، نظافت، سرویس و آمادهسازی آبنماها در میدان حسینیه، چهارراه حسینیه، تقاطع حکیم نظامی و میدان فرهنگ در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: در حوزه نگهداشت و بهسازی فضای سبز، عملیات هرس فرم درختان و درختچهها در رمپ جاده خلخال، میدان ایثار، میدان مخابرات و محدوده چهارراه حسینیه به سمت پل حسنآباد اجرا شد. همچنین حذف علفهای هرز، علفکنی گلهای فصلی و دائمی، حذف چمنهای فرسوده در برخی رفیوژها و ساماندهی پوشش گیاهی در نقاط مختلف شهر انجام گرفت.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل گفت: در بخش زیباسازی شهری و المانها، نصب، جانمایی، ترمیم و بازسازی المانهای مناسبتی شب یلدا در میادین مادر و شریعتی، ترمیم المان معلم در پارک معلم و نصب ۶ دستگاه پروژکتور زیر پل باغمیشه از جمله اقدامات شاخص این سازمان بوده است.
خدمتی بیان کرد: این اقدامات در راستای بهبود کیفیت محیط شهری، افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای منظر شهری و آمادگی شهر برای مناسبتهای فصلی و آیینی اجرا شده و بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
