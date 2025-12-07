آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی‌ ارشد سال ۱۴۰۵ از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از امروز ۱۶ آذرماه آغاز میشود و فرصت ثبت نام تا ۲۳ آذرماه ادامه دارد.
مجموعههای امتحانی (دروس امتحانی، ضرایب دروس امتحانی، رشتهگرایشها) در اینجا قابل در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.
پذیرش دانشجو بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، آئیننامه اجرایی مربوط به همراه آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مصوب ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبتنام توسط سازمان سنجش منتشر میشود، صورت خواهد گرفت.
آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت و جمعه ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ اطلاعرسانی خواهد شد، دفترچه همزمان با ثبت نام در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.
با توجه به امکان تغییر نام رشتهگرایشها یا سایر اطلاعات در جداول مجموعههای امتحانی تا زمان شروع ثبتنام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبتنام خواهد بود.
