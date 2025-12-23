به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور صبح یه شنبه در مراسم آغاز رزمایش زمستانی سال ۱۴۰۴ با حضور استاندار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: اجرای طرح زمستانی برای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی مسیرهای کوهستانی و جلگه‌ای استان حائز اهمیت است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از جمله شهدای راهور و مرزبانان، گفت: طرح زمستانی از ۲۵ آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ اسفند به مدت سه ماه در استان گیلان ادامه خواهد داشت و با مشارکت مستقیم ۱۰ دستگاه و سازمان امدادی اجرا می‌شود.

سردار حسن‌پور با اشاره به محورهای اصلی تحت پوشش این طرح افزود: این طرح در چهار گردنه اصلی و مسیرهای کوهستانی و جلگه‌ای با حضور ۳۷۰ تیم شامل ۱۲۰۰ نفر نیرو و همچنین ۴۷۰ ایستگاه ثابت و سیار با ۱۸۶۶ نفر نیرو در حال انجام است تا عبور و مرور مسافران و خودروها بدون مشکل و با ایمنی کامل صورت گیرد.

وی همچنین از میزان بالای تردد در استان گیلان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۶ میلیون دستگاه خودرو وارد استان شده و ۳۳ میلیون تردد بین شهری ثبت شده است. با توجه به حجم مسافران، کاهش تصادفات فوتی و جرحی جزو اولویت‌های نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه طرح زمستانی تصریح کرد: رانندگان پرخطر با تخلفات جدی برخورد می‌شوند و خودروهای فاقد زنجیرچرخ اجازه تردد در محورهای حادثه‌خیز را ندارند. تمامی تجهیزات زمستانی و سیستم‌های پایشی برای کنترل تخلفات و افزایش ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سردار حسن‌پور در پایان ضمن قدردانی از حضور همه دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اورژانسی و اصحاب رسانه، اظهار داشت: با استمرار این طرح و عزم جدی همه دستگاه‌ها امیدواریم زمستان امسال در استان گیلان شاهد کاهش تصادفات، تسهیل ترافیک و ارتقای امنیت رانندگان و مسافران باشیم.