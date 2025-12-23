نخستین اجلاسیه شهدای هنر و رسانه استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نوروزی‌فر در نخستین اجلاسیه شهدای هنر و رسانه استان البرز ظهر سه‌شنبه با حضور مسئولان کشوری، خانواده معظم شهدا و فعالان رسانه‌ای در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، با بیان اینکه شهدای رسانه نه تنها جان خود را در راه حقیقت فدا کردند بلکه مسیر و جهت را روشن ساختند، گفت: این اجلاسیه فقط یک برنامه تقویمی نیست بلکه یک بیانیه زنده در دفاع از حقیقت و مقابله با تحریف است.

وی افزود: شهیدان هنر و رسانه مردان و زنانی بودند که دوربین و قلم را سلاح دانستند و سکوت را خیانت. آنان معتقد بودند در جنگ امروز پیش از آنکه نبرد، جنگ گلوله باشد، جنگ روایت است و در این میدان هنرمندان و رسانه‌گران متعهد شایسته‌ترین افراد برای حضور در خط مقدم هستند.

رئیس بسیج رسانه استان البرز تلفیق هنر و رسانه را ترکیبی مبارک دانست و بیان کرد: مسئولیت این همراهی می‌تواند حقیقت را دیدنی و ماندگار سازد و زیبایی را با آگاهی پیوند زند. بی‌تردید برگزاری این اجلاسیه نتیجه کار جمعی، ایمان قلبی و باور به نقش راهبردی هنر و رسانه در آینده کشور است.

وی با قدردانی از خانواده معظم شهدا گفت: جایگاه آنان فراتر از تشکر است؛ زیرا پدران و مادرانی که قهرمانان این سرزمین را تربیت کردند و همسران و فرزندانی که با صبر و استقامت ادامه‌دهنده راه شهدا شدند، ستون‌های پایدار این مسیرند.

نوروزی‌فر این اجلاسیه را بخشی از مسیر کنگره ملی ۵ هزار و ۵۸۰ شهید استان البرز برشمرد و اظهار کرد: این کنگره فقط یک عدد نیست، بلکه روایت هزاران زندگی، ایثار و پرچم برافراشته غیرت و ایمان است.

وی با اشاره به نقش مؤثر استان البرز در تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و جهاد فرهنگی افزود: امروز رسالت اهالی هنر و رسانه نسبت به گذشته سنگین‌تر و حساس‌تر شده و ما باید روایتگر صادق این مسیر باشیم، نه مصرف‌کننده روایت‌های تحمیلی؛ بلکه با ساختن امید، تزریق آگاهی و ایستادن هوشیارانه و شجاعانه در میدان جنگ شناختی وظیفه خویش را انجام دهیم.