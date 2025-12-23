حضور فعال زنان در مدیریت و انتخابات قم ضرورتی برای توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحماننیا، پیش از ظهر سهشنبه در نشست تخصصی «افزایش مشارکت سیاسی زنان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» بر اهمیت مشارکت زنان در عرصههای مدیریتی و سیاسی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش بانوان مستعد و توانمند در بهبود کیفیت برنامهریزی و مدیریت استان گفت: استفاده از ظرفیت زنان هم در فرآیندهای انتخاباتی و هم در تصمیمگیریهای کلان اجتماعی و شهری ضروری است و میتواند کیفیت مدیریت و برنامهریزی استان را ارتقا دهد.
رحماننیا همچنین بر لزوم حمایت سازمانی از بانوان در انجام تکالیف کاری خود تأکید و افزود: توانمندسازی و پشتیبانی از بانوان فعال، زمینه حضور مؤثر آنان در سطوح مدیریتی و تصمیمگیریهای محلی را فراهم میکند و به توسعه متوازن و عدالت اجتماعی در استان کمک میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم در پایان با دعوت از بانوان فرهیخته برای حضور فعال در انتخابات و برنامهریزیهای جامعه اظهار کرد: هدف از این اقدامات، ایفای نقش مؤثر زنان توانمند استان در فرآیندهای مدیریتی و تصمیمگیریهای کلان است.
