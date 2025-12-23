فرماندار گرمسار: «سپاه» نماد اقتدار و امنیت پایدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه گرمسار به میزبانی حسینه سپاه این شهرستان از خدمات و زحمات سپاه در خدمت رسانی به مردم تقدیر کرد و اظهار داشت: اگر امروز صحبت از امنیت و اقتدار کشور می‌کنیم بدانید که برای آن زحمت بسیاری کشیده شده است.

وی ادامه دارد: دو جور قدرت در کشورها وجود دارد که برای غالب همسایگان ایران قدرت یعنی طلب نیرو برای ایجاد امنیت داخلی در قبال از دست دادن عزت و افتخار و سرمایه‌های ملی آنها است و این پر خطر ترین امنیتی که هر کشور می‌تواند داشته باشد.

فرماندار گرمسار به نوع دیگری از قدرت اشاره کرد و اظهار داشت: یک ملت، امام، رهبر معظم انقلاب و اسلام یک حکومت دو هزار و پانصد ساله پادشاهی را از کشور بیرون و کشوری بر مبنای اسلام برپا کردند که و روز به روز بر اقتدار آن افزون می‌شود.

همتی با تاکید بر اینکه امنیت ایران بر اساس اعتماد به نیروهای خودش است، تصریح کرد: سپاه یک نیروی صرفاً نظامی نیست مرحله به مرحله در دهه‌های بعد از انقلاب نو و تجهیز شده است.

وی افزود: اقتدار و قدرت ایران در منطقه به هم ریختگی دشمنان را رقم زد به نحوی که اسرائیل روز سوم جنگ ۱۲ روزه درخواست آتش بس کرد و زبانش کوتاه شد.

فرماندار گرمسار سپاه را نیروی عظیم در بخش فرهنگی کشور دانست و اظهار داشت: این مردم وحدت را از کار فرهنگی درست به درست می‌آورند به نحوی که در هر منطقه محروم اثری از خدمات مطلوب سپاه مشهود است به این معنا که تنها نیروی تک بعدی نظامی نیست همه جانبه در خدمت مردم حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از خدمات و زحمات سرهنگ ایرج گلینی تقدیر و سرهنگ محمد مهدی ادهم به عنوان فرمانده سپاه ناحیه گرمسار معرفی شده است.