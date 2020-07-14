«ایرج گلینی» به عنوان فرمانده سپاه ناحیه گرمسار معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج گلینی پیشازظهر سهتن طی مراسمی و با حکم سردار حمید دامغانی بهعنوان فرماندهی سپاه ناحیه گرمسار منصوب شد؛ وی پیشازاین در منصب جانشین فرماندهی سپاه گرمسار و فرماندهی سپاه شهرستان آرادان خدمت کرده است.
همچنین این در حالی است که سرهنگ حمیدرضا مجیدی بهعنوان فرماندهی سپاه شهرستان آرادان منصوب شد.
فرمانده سابق سپاه ناحیه گرمسار در این مراسم با اشاره به اینکه ظرفیتهای گستردهای در سطح شهرستان وجود دارد، اظهار داشت: بهرهگیری از ظرفیت و امکانات بسیج در راستای ایجاد توسعه پایدار در این شهرستان در دستور کار قرار داشت.
سرهنگ مجید ناظریه با تأکید بر اینکه روحیه جهادی، انتقادپذیری و مطالبهگری از ویژگیهای مهم یک مسئول است، افزود: انتقادپذیری نقش مؤثری در بهبود ارائه خدمات و ایجاد توسعه همهجانبه در جامعه ایفا میکند.
ایجاد قرارگاه محلهای مسجد محور در گرمسار
فرمانده سپاه ناحیه گرمسار نیز در این مراسم اظهار داشت: کشور از سالهای گذشته تاکنون بهشدت درگیر مشکلات اقتصادی است و این مشکلات به معیشت مردم آسیب وارد کرده است.
سرهنگ ایرج گلینی با تأکید بر اینکه رصد وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم از مهمترین رویکردهای سپاه است، افزود: بهرهگیری از توانمندیهای سپاه برای رفع مشکلات مردم در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به نقش پایگاههای بسیج در این عرصه بیان کرد: ایجاد قرارگاههای محلهای مسجد محور در گرمسار از مهمترین طرحهایی است که به جدیت در سال جاری دنبال خواهد شد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در پایگاههای بسیج نسبت به رفع مشکلات مختلف در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در محلهها اقدامی اساسی انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از تلاشهای مجاهدانه سرهنگ مجید ناظریه فرماندهی سابق سپاه ناحیه گرمسار تقدیر شد.
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