جمعیت10 تا 49 ساله کهگیلویه و بویراحمد باسواد می شوند

سید مسعود ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون درصد باسوادی جمعیت 10 تا 49 سال استان بیش از 82 درصد است.

وی بیان کرد: از زمان فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل نهضت سوادآموزی در سال 58 تاکنون میزان باسوادی در استان 50 درصد افزایش یافته است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در یک سال گذشته 14 هزار و 238 سوادآموز در استان زیر پوشش فعالیتهای سوادآموزی قرار گرفتند.

وی بیان داشت: هم اکنون 60 درصد فعالیتهای سواد آموزی در استان به دلیل پراکندگی بی سوادان در روستاها و به حد نصاب نرسیدن بی سوادان برای تشکیل کلاس، از طریق برون سپاری انجام می شود.

ارجمند یادآور شد: این فعالیتها به مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی، مدیران مدارس غیردولتی شهر، بسیج سازندگی و تشکلهای مردم نهاد واگذار می شود.

وی همچنین عنوان کرد: سند راهبردی سوادآموزی استان در حال تنظیم است و به زودی به ادارات آموزش و پرورش استان برای اجرا ابلاغ می شود.