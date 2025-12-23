  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

معرفی فرهنگ سیستان و بلوچستان در حیدرآباد پاکستان

معرفی فرهنگ سیستان و بلوچستان در حیدرآباد پاکستان

حیدرآباد - خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد پاکستان میزبان هنرمندان، فرهنگ‌دوستان و شعرای برجسته دو کشور با هدف معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشگری کشور و استان سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت یلدای ایرانی، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد پاکستان میزبان هنرمندان، فرهنگ‌دوستان و شعرای برجسته این شهر شد. این گردهمایی فرهنگی و هنری که با حضور مصطفی سیاسر، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان همراه بود، با هدف معرفی سنت‌ها و آئین‌های ایرانی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو ملت ایران و پاکستان برگزار شد.

یلدای ایرانی در پاکستان؛ معرفی فرهنگ سیستان و بلوچستان در حیدرآباد

در این مراسم، شعرخوانی، گفت‌وگو پیرامون ادب فارسی و نمایش کلیپ‌های فرهنگی بخشی از برنامه‌ها بود. حضور شعرای پاکستانی و اشاره آنان به اهمیت زبان و ادب فارسی، جلوه‌ای از تعامل فرهنگی میان دو کشور را به نمایش گذاشت.

یلدای ایرانی در پاکستان؛ معرفی فرهنگ سیستان و بلوچستان در حیدرآباد

یکی از بخش‌های ویژه این برنامه، معرفی استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان استان منتخب سال بود. مصطفی سیاسر، به‌عنوان میهمان ویژه، ظرفیت‌ها، صنایع دستی، زیبایی‌های طبیعی و فرصت‌های گردشگری این استان را تشریح کرد. همچنین کلیپ‌های زیبایی از ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان به نمایش درآمد تا مخاطبان بیش از پیش با این منطقه آشنا شوند.

یلدای ایرانی در پاکستان؛ معرفی فرهنگ سیستان و بلوچستان در حیدرآباد

این رویداد فرهنگی، علاوه بر تأکید بر اهمیت حفظ سنت‌های ایرانی در خارج از کشور، فرصتی برای تقویت روابط فرهنگی میان ایران و پاکستان فراهم ساخت و نشان داد که آئین‌های ایرانی می‌توانند بستری برای همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه‌های هنری و فرهنگی باشند.

کد خبر 6699342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها