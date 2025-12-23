معرفی فرهنگ سیستان و بلوچستان در حیدرآباد پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت یلدای ایرانی، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد پاکستان میزبان هنرمندان، فرهنگدوستان و شعرای برجسته این شهر شد. این گردهمایی فرهنگی و هنری که با حضور مصطفی سیاسر، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان همراه بود، با هدف معرفی سنتها و آئینهای ایرانی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو ملت ایران و پاکستان برگزار شد.
در این مراسم، شعرخوانی، گفتوگو پیرامون ادب فارسی و نمایش کلیپهای فرهنگی بخشی از برنامهها بود. حضور شعرای پاکستانی و اشاره آنان به اهمیت زبان و ادب فارسی، جلوهای از تعامل فرهنگی میان دو کشور را به نمایش گذاشت.
یکی از بخشهای ویژه این برنامه، معرفی استان سیستان و بلوچستان بهعنوان استان منتخب سال بود. مصطفی سیاسر، بهعنوان میهمان ویژه، ظرفیتها، صنایع دستی، زیباییهای طبیعی و فرصتهای گردشگری این استان را تشریح کرد. همچنین کلیپهای زیبایی از ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی استان به نمایش درآمد تا مخاطبان بیش از پیش با این منطقه آشنا شوند.
این رویداد فرهنگی، علاوه بر تأکید بر اهمیت حفظ سنتهای ایرانی در خارج از کشور، فرصتی برای تقویت روابط فرهنگی میان ایران و پاکستان فراهم ساخت و نشان داد که آئینهای ایرانی میتوانند بستری برای همکاریهای گستردهتر در حوزههای هنری و فرهنگی باشند.
