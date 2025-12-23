برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور بیش از ۴ هزار نفر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلستانیراد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ دیماه سال جاری، همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشتههای عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشهبرداری، شهرسازی و ترافیک برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به تعداد ثبتنامکنندگان اظهار داشت: در مجموع ۴ هزار و ۳۶۹ نفر در استان قم در این آزمون ثبتنام کردهاند.
وی همچنین درباره حدنصاب قبولی توضیح داد: حداقل نمره برای قبولی در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، ۵۰ درصد از کل نمره آزمون است و داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب شوند، پس از ارائه مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار خود را دریافت کرده و میتوانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.
گلستانیراد افزود: آزمونهای ورود به حرفه مهندسان شامل بخشهای محاسبه، نظارت و اجرا است و بر این اساس، در رشتههای عمران، معماری، مکانیک و برق علاوه بر آزمونهای محاسبه و نظارت، آزمون اجرای پروژهها نیز برگزار میشود و در رشتههای شهرسازی، ترافیک و نقشهبرداری نیز آزمونهای محاسبات و نظارت در دستور کار قرار دارد.
وی درباره زمانبندی دقیق آزمونها گفت: آزمونهای محاسبات عمران، شهرسازی، نقشهبرداری، ترافیک و نظارت معماری صبح روز پنجشنبه ۴ دیماه برگزار میشود و در همان روز بعدازظهر، آزمونهای اجرای رشتههای معماری، عمران، مکانیک و همچنین نظارت رشتههای مکانیک و برق برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در ادامه افزود: صبح روز جمعه ۵ دیماه نیز آزمون نظارت رشته عمران، طراحی رشتههای مکانیک و برق، آزمون ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، و آزمون طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار خواهد شد.
وی در پایان افزود: داوطلبان میتوانند کارت ورود به جلسه آزمون را از طریق سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.inbr.ir دریافت کنند.
نظر شما