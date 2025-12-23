  1. استانها
برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور بیش از ۴ هزار نفر در قم

قم- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از برگزاری آزمون سراسری ورود به حرفه مهندسان با حضور ۴ هزار و ۳۶۹ داوطلب در دانشگاه قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلستانی‌راد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ دی‌ماه سال جاری، همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان اظهار داشت: در مجموع ۴ هزار و ۳۶۹ نفر در استان قم در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.

وی همچنین درباره حدنصاب قبولی توضیح داد: حداقل نمره برای قبولی در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، ۵۰ درصد از کل نمره آزمون است و داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب شوند، پس از ارائه مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار خود را دریافت کرده و می‌توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.

گلستانی‌راد افزود: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان شامل بخش‌های محاسبه، نظارت و اجرا است و بر این اساس، در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک و برق علاوه بر آزمون‌های محاسبه و نظارت، آزمون اجرای پروژه‌ها نیز برگزار می‌شود و در رشته‌های شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری نیز آزمون‌های محاسبات و نظارت در دستور کار قرار دارد.

وی درباره زمان‌بندی دقیق آزمون‌ها گفت: آزمون‌های محاسبات عمران، شهرسازی، نقشه‌برداری، ترافیک و نظارت معماری صبح روز پنجشنبه ۴ دی‌ماه برگزار می‌شود و در همان روز بعدازظهر، آزمون‌های اجرای رشته‌های معماری، عمران، مکانیک و همچنین نظارت رشته‌های مکانیک و برق برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در ادامه افزود: صبح روز جمعه ۵ دی‌ماه نیز آزمون نظارت رشته عمران، طراحی رشته‌های مکانیک و برق، آزمون ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، و آزمون طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار خواهد شد.

وی در پایان افزود: داوطلبان می‌توانند کارت ورود به جلسه آزمون را از طریق سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.inbr.ir دریافت کنند.

