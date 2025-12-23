زمان برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت استاندار اسبق قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر استاندار اسبق قم، «حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش» روز چهارشنبه سوم دی ماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۰ صبح از مسجد نو واقع در میدان آستانه آغاز و تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه خواهد داشت.

مراسم بزرگداشت این عالم در شب چهارشنبه پس از نماز مغرب و عشا، در مسجد الغدیر واقع در بلوار الغدیر برگزار می‌شود تا عموم علاقمندان و مردم قدرشناس استان بتوانند با حضور خود یاد و خاطره خدمات ایشان را گرامی بدارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی‌منش که در دوران در دولت یازدهم، از تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۴ تیر ۱۳۹۴ به مدت ۱.۵ سال استاندار قم بود، امروز در سن ۷۶ سالگی درگذشت.

مرحوم صالحی‌منش علاوه بر اینکه استاندار قم بود، همچنین، سوابق مدیریتی و اجرایی متعددی در دوران حیات خود داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به، فرماندهی بسیج مستضعفین قم و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم از سال ۱۳۵۹، رئیس ستاد مرکزی کمیته‌های انقلاب اسلامی کل کشور از سال ۱۳۶۱، جانشین دادستان انقلاب (آقایان لاجوردی و رازینی) و جانشین دادستان عمومی تهران، تأسیس و فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲، فرماندهی تیپ حفاظت آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، قائم مقام معاونت وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۲، مدیرکل کشورهای عربی وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۳، رئیس ستاد انتخابات وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۳، معاونت اجتماعی بعثه آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ و … اشاره کرد.