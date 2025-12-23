به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین خداداد همتیمقدم پیش از ظهر سهشنبه در اولین همایش استانی نهجالبلاغه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر جایگاه بیبدیل نیروهای مسلح در حفظ امنیت و اقتدار کشور اظهار کرد: امروز علیرغم فشارهای شدید اقتصادی، مشکلات معیشتی و جنگ ترکیبی دشمن، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با الهام از قرآن، نهجالبلاغه و مکتب اهلبیت (ع) با تمام توان در میدان ایستادهاند و از انقلاب و مردم دفاع میکنند.
وی تصریح کرد: نیروهای مسلح ما زینت دین، مایه عزت نظام و ستون اصلی امنیت جامعه هستند، همانگونه که امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه، سربازان را حصن رعیت و عزت حاکمان معرفی میکند.
معاون نظارت و ارزشیابی مکتبی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به روایات پیامبر اکرم (ص) و امام باقر (ع) درباره «قومٌ علی منابر من نور» بیان داشت: این روایات از مردمی سخن میگوید که نه به حسب و نسب، بلکه به ایمان، اطاعت از ولی خدا و مجاهدت در راه حق به مقامات الهی میرسند، امروز مصداق روشن این قوم را میتوان در شهدا، رزمندگان و نیروهای مؤمن سپاه، ارتش، فراجا و بسیج مشاهده کرد.
همتیمقدم با بیان اینکه نهجالبلاغه شناسنامه هویتی شیعه است، ادامه داد: مطالعه و آموزش نهجالبلاغه باید به یک برنامه مستمر در نیروهای مسلح تبدیل شود، این کتاب پس از قرآن، نقشه راه زندگی فردی و اجتماعی و منشور تربیت سرباز تراز اسلامی است.
وی با اشاره به رشادتها و ایثار نیروهای مسلح در حوادث و بحرانهای اخیر عنوان داشت: در میدانهای سخت، چه در دفاع مقدس، چه در اغتشاشات و چه در مقابله با تهدیدات امنیتی، این نیروها با دست خالی اما با دلهای سرشار از ایمان ایستادند و اجازه ندادند امنیت کشور خدشهدار شود.
معاون نظارت و ارزشیابی مکتبی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان نیروهای مسلح گفت: امروز بسیاری از افسران و درجهداران با حقوقهای محدود و هزینههای سنگین زندگی، بهویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، با سختی روزگار میگذرانند، برخی ناچار به چند شیفت کاری هستند، اما با این حال دست از دفاع از انقلاب و نظام برنمیدارند و این مایه افتخار است.
همتیمقدم تاکید کرد: اگر مشکل مسکن نیروهای مسلح، چه بهصورت ملکی و چه سازمانی، حل شود، بسیاری از دغدغههای آنان برطرف خواهد شد، چراکه این نیروها بیش از هر چیز به امنیت خاطر و آرامش خانواده نیاز دارند.
وی با اشاره به نقش فرماندهان در حمایت از نیروهای تحت امر خود خاطرنشان کرد: فرماندهان دلسوز و جهادی، با حضور میدانی و پیگیری مشکلات نیروها، نقش مهمی در حفظ روحیه و انسجام سازمانی ایفا میکنند.
معاون نظارت و ارزشیابی مکتبی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا اذعان داشت: این انقلاب به برکت خون شهدا و مجاهدت نیروهای مؤمن و ولایتمدار، به دست صاحب اصلیاش خواهد رسید، از خداوند میخواهیم ما را از خط ولایت جدا نکند، مشکلات کشور را برطرف سازد و عاقبت همه خادمان صدیق نظام را ختم به خیر بفرماید.
