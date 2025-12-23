  1. استانها
  2. سمنان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

تقدیر از برترین‌های مسابقات قرآن و عترت بسیج در استان سمنان

تقدیر از برترین‌های مسابقات قرآن و عترت بسیج در استان سمنان

سمنان- مسئول تعلیم و تربیت بسیج استان سمنان از برگزاری سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت در سطح استان خبر داد و گفت: نفرات برتر این مسابقات تقدیر شدند.

حجت الاسلام شکرالله شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مسابقات قرآن و عترت در استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: عصر امروز سه شنبه، نفرات برتر این رقابت‌ها در حسینیه سپاه استان سمنان تقدیر شدند.

وی با بیان اینکه سی و دومین مرحله مسابقات قرآن و عترت بسیج در سطح استانی برگزار شد، افزود: ۱۱۳ نفر از کسانی که برترین‌های رقابت‌های شهرستانی بودند در این رویداد استانی با هم رقابت کردند.

مسئول تعلیم و تربیت بسیج استان سمنان با بیان اینکه این ۱۱۳ نفر در ۲۳ رشته با هم به رقابت قرآنی پرداختند، ابراز کرد: این رشته‌ها شامل حفظ اجزای و حفظ کل، قرائت، ترتیل خوانی و تحقیق و … است.

شجاع با بیان اینکه برترین‌های سی و دومین مرحله مسابقات قرآن و عترت بسیج استان سمنان معرفی و تقدیر شدند، ابراز کرد: نفرات برتر به رقابت‌های کشوری نیز راه پیدا خواهند کرد.

کد خبر 6699798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها