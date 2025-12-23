حجت الاسلام شکرالله شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مسابقات قرآن و عترت در استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: عصر امروز سه شنبه، نفرات برتر این رقابتها در حسینیه سپاه استان سمنان تقدیر شدند.
وی با بیان اینکه سی و دومین مرحله مسابقات قرآن و عترت بسیج در سطح استانی برگزار شد، افزود: ۱۱۳ نفر از کسانی که برترینهای رقابتهای شهرستانی بودند در این رویداد استانی با هم رقابت کردند.
مسئول تعلیم و تربیت بسیج استان سمنان با بیان اینکه این ۱۱۳ نفر در ۲۳ رشته با هم به رقابت قرآنی پرداختند، ابراز کرد: این رشتهها شامل حفظ اجزای و حفظ کل، قرائت، ترتیل خوانی و تحقیق و … است.
شجاع با بیان اینکه برترینهای سی و دومین مرحله مسابقات قرآن و عترت بسیج استان سمنان معرفی و تقدیر شدند، ابراز کرد: نفرات برتر به رقابتهای کشوری نیز راه پیدا خواهند کرد.
نظر شما