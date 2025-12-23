شنیده شدن صدای انفجار در قنیطره همزمان با پرواز بالگردهای اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای اسرائیلی به تجاوزهای خود در حومه قنیطره در جنوب سوریه ادامه می دهند.

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی متشکل از هفت خودرو نظامی وارد روستای صیدا شده و به پرسه زنی در منطقه المقرز پرداختند.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی در روستاهای الحانوتف المقرز و صیدا جولان دادند و به سمت تله ابوغیثار در استان قنیطره در جنوب سوریه رفتند.

ساعاتی قبل نیز نظامیان اسرائیلی وارد روستاهای الصمدانیه، بئر عجم و بریقه در حومه قنیطره شده بود.

منابع سوری همچنین از گشت زنی نظامیان اسرائیلی در منطقه واقع میان روستاهای معریه و عابدین در حومه درعا خبر دادند.

از سوی دیگر شبکه الاخباریه سوریه از شنیده شدن صدای انفجار در قنیطره همزمان با پرواز بالگردهای ارتش اشغالگر بر فراز حومه شمالی این استان واقع در جنوب سوریه خبر داد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.