شگرد جدید قاچاقچیان با بار کیک در خراسان جنوبی لو رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در جریان پایش هوشمند جاده‌های مواصلاتی، یک دستگاه تریلی را که طبق اسناد ظاهری حامل بار کیک بود، جهت بررسی متوقف کردند.

وی افزود: با هوشیاری مأموران و در بازرسی دقیق از این خودرو، مشخص شد که قاچاقچیان با جاسازی ماهرانه‌، ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را در قالب مشک‌های مخصوص جایگزین محموله اصلی کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: علاوه بر دست‌کاری پلمب، پته گمرکی همراه راننده نیز کاملاً جعل شده بود که تنها با تیزبینی و تخصص ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان شناسایی و سوخت قاچاق کشف شد.

سرهنگ دهقان در ادامه با ارائه آماری از مبارزه قاطع با این پدیده گفت: تنها در دو ماه گذشته، ۲۷ دستگاه تانکر و تریلی که با پلمب گمرکی اقدام به حمل سوخت قاچاق می‌کردند، شناسایی و توقیف شده‌اند.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بالغ بر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در سطح استان کشف شده است.

دهقان یادآور شد: همچنین بیش از هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی شوتی نیز در همین راستا توقیف و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان با هشدار به اخلال‌گران نظم اقتصادی تاکید کرد: قاچاقچیان با این روش‌ها به دنبال سودهای هنگفت و گزاف هستند، اما پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، اجازه نخواهد داد سرمایه‌های ملی به راحتی از مرزهای کشور خارج شود.