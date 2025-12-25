  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

ناکامی سارقان در سرقت ۷۱۰ میلیارد تومانی ارز دیجیتال در بیرجند

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری باند پنج نفره سارق خبر داد و گفت: این افراد قصد داشتند با سرقت منزل، رمز ارزهای دیجیتال به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان را به سرقت ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب صبح پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: پس از اعلام گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت منزل در شهرستان بیرجند به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی استان برای پیگیری و کشف ماجرا وارد عمل شدند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی با انجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی دریافتند که پنج نفر سارق با پوشش کلاه و ماسک، وارد منزل مالباخته شده و اقدام به سرقت کرده‌اند.

سردار شجاعی نسب بیان داشت: با اقدامات شبانه‌روزی و رصد اطلاعاتی، محل اختفای متهمان در یکی از استان‌های همجوار شناسایی شد و پس از اخذ دستور قضائی، اعضای این باند پنج نفره در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: سارقان در بازجویی‌های اولیه اعتراف کردند که هدف اصلی آن‌ها از سرقت تلفن همراه مالباخته، جابجایی و انتقال ارزهای دیجیتال وی به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با هوشیاری و اقدام به موقع مأموران انتظامی، این باند در اجرای نقشه خود ناکام ماند.

سردار شجاعی نسب با اشاره به کشف آلات و ادوات جرم از مخفیگاه سارقان، بیان کرد: پرونده قضائی برای متهمان تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم ضمن توجه جدی به نکات ایمنی، از افشای اطلاعات مالی، رمزها و دارایی‌های با ارزش خود نزد افراد غریبه و ناشناس جداً خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، سریعاَ پلیس را از طریق ۱۱۰ در جریان قرار دهند.

