ناکامی سارقان در سرقت ۷۱۰ میلیارد تومانی ارز دیجیتال در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب صبح پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: پس از اعلام گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت منزل در شهرستان بیرجند به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی استان برای پیگیری و کشف ماجرا وارد عمل شدند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی با انجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی دریافتند که پنج نفر سارق با پوشش کلاه و ماسک، وارد منزل مالباخته شده و اقدام به سرقت کرده‌اند.

سردار شجاعی نسب بیان داشت: با اقدامات شبانه‌روزی و رصد اطلاعاتی، محل اختفای متهمان در یکی از استان‌های همجوار شناسایی شد و پس از اخذ دستور قضائی، اعضای این باند پنج نفره در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: سارقان در بازجویی‌های اولیه اعتراف کردند که هدف اصلی آن‌ها از سرقت تلفن همراه مالباخته، جابجایی و انتقال ارزهای دیجیتال وی به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با هوشیاری و اقدام به موقع مأموران انتظامی، این باند در اجرای نقشه خود ناکام ماند.

سردار شجاعی نسب با اشاره به کشف آلات و ادوات جرم از مخفیگاه سارقان، بیان کرد: پرونده قضائی برای متهمان تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم ضمن توجه جدی به نکات ایمنی، از افشای اطلاعات مالی، رمزها و دارایی‌های با ارزش خود نزد افراد غریبه و ناشناس جداً خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، سریعاَ پلیس را از طریق ۱۱۰ در جریان قرار دهند.