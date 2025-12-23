تأکید ستاد علم و فناوری بر روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه ۲۴۱ مین جلسه این ستاد که امروز، دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستور جلسه امروز ستاد، ارائه کلیات نسخه روزآمد شده نقشه جامع علمی کشور مصوب دی‌ماه ۱۳۸۹ بود که بر اساس تکلیف پیشین، فرآیند به‌روزرسانی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این دوره، با محوریت فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، نسخه پیشنهادی روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور تهیه و امروز در صحن ستاد علم و فناوری مطرح شد و اعضای ستاد نیز در خلال مباحث، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را بیان کردند.

دبیر ستاد علم و فناوری با اشاره به جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در جلسه تصریح کرد: در جمع‌بندی جلسه، بر چند نکته مهم تأکید شد که نخستین آن، دریافت و اعمال پیشنهادهای دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سایر اعضای ستاد در نسخه نهایی است؛ نسخه‌ای که به‌عنوان مصوبه ستاد علم و فناوری، در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت.

طاهری‌نیا دومین محور مورد تأکید در جمع‌بندی جلسه را پیش‌شرط‌های تحقق حداکثری نقشه جامع علمی کشور دانست و گفت: تحقق کامل این نقشه نیازمند دو پیش‌شرط اساسی است؛ نخست، عزم ملی و تبدیل شدن نقشه جامع علمی کشور به میثاق مشترک همه دستگاه‌ها، نهادها و بازیگران عرصه علم و فناوری کشور و دوم، پشتیبانی مادی و معنوی همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف.

وی در ادامه با تشبیه نقشه جامع علمی کشور به یک «بزرگراه» اظهار کرد: نقشه جامع علمی کشور به منزله بزرگراهی است که جهت‌گیری آن حل مسائل کلان کشور و دستیابی به مرجعیت علمی است. در این مسیر، هر یک از بخش‌ها و نهادهای فعال در حوزه علم و فناوری، وظایف مشخص و تعریف‌شده‌ای بر عهده دارند.