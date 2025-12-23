هوشیار عبدالله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات مثبت ایجادشده در اجرای طرح تجارت مرزی در شهرستان جوانرود، اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه و اقدامات فرمانداری، فرآیندهای مبادلات مرزی ساماندهی و اصلاح شد که نتیجه آن افزایش قابل توجه تعداد کارت‌های فعال مرزنشینی بوده است.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، تعداد کارت‌های فعال طرح تجارت مرزی در سامانه مرزنشینان از سه هزار و ۲۰۰ کارت به ۱۵ هزار کارت فعال افزایش یافته که زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر خانوارهای مرزنشین را فراهم کرده است.

فرماندار جوانرود با تشریح نتایج مالی این طرح گفت: تنها در ماه آذر، ۱۳ هزار و ۱۲۷ خانوار مرزنشین از مزایای تجارت مرزی بهره‌مند شدند و در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به حساب آنان واریز شد؛ رقمی که نسبت به چهار ماه ابتدایی اجرای طرح، رشد بیش از پنج‌برابری را نشان می‌دهد.

عبدالله‌زاده با مقایسه آمارها تصریح کرد: از مرداد تا آبان‌ماه، در مجموع دو هزار و ۸۰۲ خانوار با مبلغ شش میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان از این طرح استفاده کرده بودند، اما در آذرماه شاهد جهشی کم‌سابقه بودیم؛ به‌طوری که تعداد خانوارهای بهره‌مند از ۵۹۰ خانوار در مرداد به بیش از ۱۳ هزار خانوار در آذر افزایش یافت.

وی در پایان، طرح تجارت مرزی را عاملی مؤثر در بهبود معیشت مرزنشینان، افزایش درآمد پایدار، کاهش فشارهای اقتصادی و رونق فعالیت‌های قانونی مرزی دانست و تأکید کرد: با تداوم نظارت و ساماندهی، تلاش می‌شود منافع این طرح به‌صورت عادلانه و مستمر در اختیار مردم مناطق مرزی شهرستان جوانرود قرار گیرد.