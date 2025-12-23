  1. استانها
عبداللهی: ۳۰۰ نیروی راهدار در طرح زمستانی جاده های کرمان خدمات می دهند

کرمان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان گفت: تعداد ۳۰۰ نیروی راهدار در قالب رزمایش مشترک زمستانی سال ۱۴۰۴ به کاربران جاده ای در استان کرمان خدمات مستمر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: در روزهای اخیر استان کرمان با بارش گسترده برف و باران مواجه بود؛ به‌گونه‌ای که محورهای استان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به‌ویژه ۲۵ گردنه برف گیر، درگیر شرایط سخت جوی شدند و این موضوع ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات رسان را بیش از پیش نمایان کرد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رزمایش اظهار کرد: رزمایش مشترک طرح زمستانی با حضور منسجم نیروهای راهداری، پلیس راه، اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی، مدیریت بحران و نیروی انتظامی برگزار شد و سنجش سطح آمادگی، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و افزایش ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان از مهم‌ترین اهداف آن بود.

عبداللهی، با بیان شاخص‌های آمادگی راهداری استان کرمان افزود: حضور ۳۰۰ نیروی راهدار در قالب طرح زمستانی، فعالیت ۳۳ باب راهدارخانه فعال و به‌کارگیری ۲۰۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، بیانگر آمادگی کامل برای مدیریت شرایط بحرانی و ارائه خدمات مستمر به کاربران جاده‌ای است.

وی ادامه داد: طرح زمستانی استان کرمان تا بیستم اسفندماه ادامه دارد و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی در اولویت قرار دارد.

