عبداللهی: ۳۰۰ نیروی راهدار در طرح زمستانی جاده های کرمان خدمات می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: در روزهای اخیر استان کرمان با بارش گسترده برف و باران مواجه بود؛ به‌گونه‌ای که محورهای استان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به‌ویژه ۲۵ گردنه برف گیر، درگیر شرایط سخت جوی شدند و این موضوع ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات رسان را بیش از پیش نمایان کرد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رزمایش اظهار کرد: رزمایش مشترک طرح زمستانی با حضور منسجم نیروهای راهداری، پلیس راه، اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی، مدیریت بحران و نیروی انتظامی برگزار شد و سنجش سطح آمادگی، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و افزایش ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان از مهم‌ترین اهداف آن بود.

عبداللهی، با بیان شاخص‌های آمادگی راهداری استان کرمان افزود: حضور ۳۰۰ نیروی راهدار در قالب طرح زمستانی، فعالیت ۳۳ باب راهدارخانه فعال و به‌کارگیری ۲۰۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، بیانگر آمادگی کامل برای مدیریت شرایط بحرانی و ارائه خدمات مستمر به کاربران جاده‌ای است.

وی ادامه داد: طرح زمستانی استان کرمان تا بیستم اسفندماه ادامه دارد و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی در اولویت قرار دارد.