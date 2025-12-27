به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، بعد از ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: طی ۹ ماه سال جاری، در مجموع ۷۷۰ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت در راههای اصلی، فرعی و روستایی استان اجرا شده است.
وی افزود: در این مدت، ۲۹۱ کیلومتر روکش تقویتی و ۱۵۱ کیلومتر روکش حفاظتی در راههای اصلی و همچنین ۱۹۸ کیلومتر روکش تقویتی و ۱۳۰ کیلومتر روکش حفاظتی در محورهای فرعی و روستایی انجام شده است.
عبداللهی، با اشاره به اقدامات نگهداری جادهها اظهار کرد: طی این بازه زمانی، ۵۲۳ هزار مترمربع لکهگیری و پر کردن چالهها و ۲۷۴ هزار متر طول عملیات درزگیری در محورهای استان به منظور افزایش عمر روسازیها به اجرا درآمده است.
وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی، افزایش سطح خدمترسانی و بهبود وضعیت رویه راهها انجام شده است.
نظر شما