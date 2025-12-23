اهمیت بصیرت افزایی و انسجام ملی در مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مشرفی ظهر سه شنبه در جلسه‌ی برنامه‌ریزی بزرگداشت یوم الله نهم دی استان خراسان جنوبی که با حضور اعضای مجمع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برگزار شد به تشریح اهداف و برنامه‌های این رویدادهای مهم پرداخت.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) در جمع مداحان که فرمودند تمرکز اصلی دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه، تغییر دل‌ها و ذهن‌ها و مغزهاست بیان کرد: ما باید با تبیین معارف اسلام، معارف شیعه و معارف انقلاب اسلامی به مقابله با این تهدیدات بپردازیم.

وی افزود: کوچک‌ترین انتقال معارف اسلامی، حتی اگر به یک نفر، خانواده و یک جمع باشد، می‌تواند تأثیر شگرفی داشته باشد بنابراین، هیچگاه نباید ارزش این تبیین و انتقال پیام‌های ناب را دست کم بگیریم.

حجت الاسلام مشرفی افزود: در طول ۴۷ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعجازهای بزرگی شکل گرفته که یکی از مهمترین آنها حماسه یوم الله نهم دی است که موجب درهم شکسته شدن فتنه بزرگ دشمنان شد و همینطور شکست خفت بار آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه نیز مانند شکست آمریکا در صحرای طبس و بلکه فراتر از آن، جلوه‌ای دیگر از معجزات الهی در ایران اسلامی است که موجب خنثی شدن نقشه دشمنان و بدخواهان شده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بصیرت افزایی و انسجام ملی در مراسمات بزرگداشت یوم الله نهم دیماه، سالروز شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی و سالروز رحلت استاد فکر، علامه مصباح یزدی بیان کرد: شعار محوری بزرگداشت یوم الله نهم دی امسال «حماسه ۹ دی، تجلی انسجام ملی» است و شعار سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی نیز» ایرانمرد» انتخاب شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به جزئیات مراسمات پیش رو اشاره کرد و گفت: «مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی و اجلاسیه شهدای حقوقدان استان دوشنبه هشتم دی‌ماه، ساعت ۱۸، در حسینیه جماران و با سخنرانی جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم برگزار خواهد شد و در مراسم دیگری در شهر بیرجند آقای دکتر اسماعیلی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت بزرگداشت حماسه نهم دی و بصیرت افزایی در چهارشنبه ۱۰ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد باقر العلوم (ع) سخنرانی خواهند داشت.

حجت الاسلام مشرفی در پایان، بر لزوم پیگیری مصوبات و تقویت همکاری‌ها تأکید کرد.

وی خواستار بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های پیش رو شد و در این راستا، از حاضران خواست تا به‌طور فعال در برنامه‌ریزی و اجرای مراسمات همکاری کنند.