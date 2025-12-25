خراسان جنوبی پیشتاز حضور در اعتکاف؛ صدرنشینی با حضور ۸۰ درصدی نوجوانان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اعتکاف، آئین سه روزه انس و مناجات در دل خانه خدا، تنها یک سنت آئین ی محدود به مسجد نیست، بلکه یک انقلاب کوچک فردی است که آثار آن به شکلی ملموس در تار و پود زندگی روزمره شرکت‌کنندگان نفوذ می‌کند..

داده‌های آماری از خراسان جنوبی، حقیقتی انکارناپذیر درباره عمق باورهای دینی مردم این دیار را به تصویر می‌کشد. این استان برای دومین سال متوالی موفق شده رتبه اول کشوری در میزان مشارکت در اعتکاف را به دست آورد.

بدون شک این آمار نشان‌دهنده یک سرمایه اجتماعی و معنوی غنی بوده که زیربنای انسجام جامعه را تقویت می‌کند، جایی که نزدیک به ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان را نوجوانان تشکیل می‌دهند. این حضور پررنگ نسل آینده در قلب مناسک دینی، پاسخی قاطع به دغدغه‌های فرهنگی و هجمه‌های دنیای مدرن است و ثابت می‌کند که نسل جدید در پی یافتن اصالت‌های هویتی خود در بطن آموزه‌های دین هستند.

اعتکاف در خراسان جنوبی

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت برگزاری آئین اعتکاف در استان، بیان کرد: خراسان جنوبی رتبه اول کشور در مشارکت عمومی و استقبال نوجوانان را کسب کرده که این رویکرد معنوی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان است.

وی اعتکاف را تجلی‌بخش رسالت حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) در آماده‌سازی خانه خدا برای طواف کنندگان عاکفین و نمازگزاران دانست و گفت: به لطف خدا و همت بزرگوارانی که متولی امر اعتکاف هستند، خراسان جنوبی سال گذشته و سال قبلش موفق به کسب رتبه اول مشارکت در اعتکاف در سطح کشور شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در حوزه استقبال نوجوانان، اظهار داشت: نزدیک به ۸۰ درصد معتکفین خراسان جنوبی را نوجوانان تشکیل می‌دهند و این آمار نوید یک سرمایه بسیار ارزشمند و غنی معنوی در کنار سایر داشته‌های استان است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی پدیده اعتکاف در سال‌های اخیر را نمونه شگفت‌انگیزی در قلب جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی دانست و افزود: در شرایطی که برخی نوجوان ما را دیجیتال‌محور و گریزان از سنت معرفی می‌کنند، آئین اعتکاف حرف‌های جدیدی دارد که نشان می‌دهد اگر دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش‌ها است، نوجوانان ما در صف معنویت قرار گرفته‌اند.

تکمیل ظرفیت مساجد بیرجند در ۲۴ ساعت اول

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: استفاده از سامانه ثبت‌نام اعتکاف یک مزیت مهم در مدیریت این رویداد است که علاوه بر تسهیل فرآیند ثبت‌نام، از ازدحام حضوری جلوگیری می‌کند.

به گفته حجت‌الاسلام سالاری مکی، این سامانه بر اساس سن متقاضی اعم از نوجوانان یا اعتکاف بانوان و دانش‌آموزی، مساجد متناسب را پیشنهاد می‌دهد.

وی از تکمیل ظرفیت مصلی المهدی بیرجند در ۲۴ ساعت اول با ثبت‌نام ۷۰۰ نفر خبر داد و گفت: ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان در مرحله اول ثبت‌نام، افراد اولیه‌ای بودند که تاکنون تجربه اعتکاف نداشته‌اند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی ادامه داد: همچنین در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) نیز ۱۰۰ مادر به همراه بیش از ۱۰۰ فرزند برای اعتکاف مادر و کودک ثبت‌نام کردند که ظرفیت آن‌ها در ساعات اولیه تکمیل شد.

تخصصی شدن اعتکاف‌های مدرسه‌ای و مادر و کودک

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به لزوم تطابق برنامه‌ها با سن شرکت‌کنندگان، از تخصصی‌سازی فضاهای اعتکاف خبر داد و افزود: امسال با همکاری آموزش و پرورش، در برخی مدارس دانش‌آموزان با حضور معلم به صورت جمعی اعتکاف می‌روند.

وی ادامه داد: در این راستا، با تدبیر وزیر آموزش و پرورش، با آغاز اعتکاف تا ۴٨ ساعت بعد از اعتکاف هیچ گونه آزمونی برگزار نمی‌شود تا دانش‌آموزان تمرکز کامل داشته باشند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به اعتکاف مادر و کودک، بیان کرد: برای این بخش، برنامه‌ریزی دقیقی برای نگهداری از فرزندان، شامل فراهم‌سازی وسایل بازی و حضور مربی کودک، صورت گرفته است تا مادران بتوانند به مناجات بپردازند.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، اعتکاف دانشجویی هم ویژه دانشجویان در مساجد دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

اعتکاف رایگان با مشارکت خیرین و طرح نیابتی

حجت الاسلام سالاری مکی در خصوص هزینه اعتکاف که شامل خدمات سحری، افطاری و میان‌وعده است، اظهار داشت: این خدمات دارای یک کف و سقف قیمتی هستند.

وی بر نقش خیرین تأکید کرد و افزود: در برخی مناطق روستایی و در برخی شهرستان‌ها، خیرین به میدان آمده‌اند و کل هزینه‌های اعتکاف نوجوانان را متقبل شده‌اند و در نتیجه، این مراسم برای آنان به صورت رایگان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به طرح «اعتکاف نیابتی» در سامانه اشاره کرد و گفت: افرادی که امکان حضور فیزیکی ندارند، می‌توانند هزینه شرکت چند نفر را به نیابت از شهدا یا والدین خود، بانی شوند و این بانی گری، توان مالی مساجد را برای ارائه خدمات بهتر افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: هرچند ثبت‌نام غالباً اینترنتی است، اما برای افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند، در یک یا دو مسجد امکان ثبت‌نام حضوری نیز فراهم شده است، اما در نهایت تمامی اطلاعات برای تجمیع آمار وارد سامانه اصلی خواهد شد.

رشد ظرفیت و استقبال عمومی

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به استقبال پرشور مردم از مراسم اعتکاف، بیان کرد: آمار ثبت‌نامی رسمی تا امشب (سوم رجب) به دو هزار و ۹۴۰ نفر رسیده است، در حالی که هنوز ۱۰ روز تا شروع مراسم باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود آمار نهایی با جهش چشمگیری همراه باشد.

وی با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدی اعتکاف در کشور در سال گذشته، ادامه داد: سال گذشته در ۳۴۱ مسجد اعتکاف برگزار شد، اما امسال ۴۲۷ مسجد آمادگی خود را برای میزبانی معتکفین اعلام کرده‌اند که این نشان‌دهنده تلاش گسترده در تأمین زیرساخت‌ها است.

وی بر اساس آمار سامانه ثبت‌نام خواهران با سهم ٧٣.۵ درصدی معادل دو هزار و ١۶٣ نفر و برادران با سهم ٢۶.۵ درصدی معادل ٧٨١ نفر متقاضی شده‌اند، گفت: همچنین ۷۱ درصد از کل ثبت‌نام‌کنندگان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده اقبال قشر جوان به این سنت است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان، برای اولین بار است که در اعتکاف حضور می‌یابند، اظهار داشت: نحوه دعوت به این مراسم نشان می‌دهد ۴۶ درصد از طریق دوستان و آشنایان و ۲۸ درصد مستقیماً از طریق مساجد محلی برای شرکت در این امر معنوی ترغیب شده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اعتکاف باید حتماً در مسجد برگزار شود و امکان استفاده از حسینیه‌ها یا سالن‌ها وجود ندارد، گفت: به استناد به فتوای مراجع تقلید، اصل و اساس اعتکاف، «بما هو مسجد» و ماندن در مسجد بوده که این مسئله در قسمت احکام اعتکاف سایت رسمی اعتکاف خراسان جنوبی به تفصیل آمده است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با تاکید بر اینکه اعتکاف فقط در مسجد اتفاق می‌افتد، افزود: مساجد جامع در اعتکاف اولویت دارند، اما مکان اعتکاف به هیچ وجه نباید حسینیه، سالن یا محلی با حکم مسجد نباشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بر زمان‌بندی دقیق تأکید کرد و گفت: شرط اعتکاف، روزه گرفتن در این سه روز است و معتکفین باید قبل از اذان صبح روز سیزدهم رجب در محل اعتکاف حضور یابند، در غیر این صورت، روز اول از اعتکاف محاسبه نمی‌شود و باید روز سوم را نیز تکمیل کنند.