نتایج انتخابات شورای کانون جهادگران هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره انتخابات شورای کانون جهادگران جهاد سازندگی استان هرمزگان با حضور ایرج بقایی‌پوری، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای کانون جهادگران جهاد سازندگی و حسین یزدان‌پناه، مدیر کانون جهادگران جهاد سازندگی استان و جمعی از اعضای این کانون همراه بود.

️در این انتخابات که با رقابت ۷ کاندیدا برگزار شد، ۶۲ رأی مأخوذه مورد شمارش قرار گرفت که بر این اساس، نفرات زیر به ترتیب بیشترین آرا را کسب کردند:

حسین یزدان‌پناه با ۵۹ رأی (نفر اول)

ابراهیم امینی‌پور با ۴۰ رأی (نفر دوم)

محمد عسکری‌زاده با ۳۸ رأی (نفر سوم)

منوچهر سالاری با ۳۶ رأی (نفر چهارم)

ارسلان حیدری با ۲۴ رأی (نفر پنجم)

حسین آسن با ۱۳ رأی (نفر ششم)

علی‌اصغر خلیلی با ۱۳ رأی (نفر هفتم)

️بر اساس اساسنامه، ۵ نفر اول به عنوان اعضای اصلی و نفرات ششم و هفتم به عنوان اعضای علی‌البدل شورای کانون جهادگران جهاد سازندگی هرمزگان برای دوره جدید انتخاب شدند.

️ایرج بقایی‌پوری، رئیس هیئت نظارت، در حاشیه این مراسم با اشاره به رقابت ۷ کاندیدا، هدف از تشکیل این کانون را کمک به تشکل‌ها، گروه‌ها و نهادهای دولتی و مشارکت در گردهمایی‌ها در جهت هم افزایی و برنامه‌ریزی با جهاد کشاورزی و ادارات تابعه آن ذکر کرد.

️وی نیروی انسانی را ارزشمندترین سرمایه جامعه خواند و تاکید کرد: باید از پتانسیل آن در جامعه به طور مثبت استفاده شود.

️بقایی‌پوری در تشریح شیوه رای‌دهی گفت: بر اساس آئین‌نامه، هر نفر از اعضای کانون می‌تواند به ۵ کاندید رأی دهد تا انتخابات کیفی داشته باشیم و بعد از شکل‌گیری شورا، راهکارهای مختلفی را اعضا ارائه دهند تا بتوانیم بیش از پیش به مردم، همکاران جهادی و خانواده‌هایشان خدمت کنیم.

️کانون جهادگران جهاد سازندگی با هدف حفظ روحیه جهادی، انتقال تجربیات و مشارکت در برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف جهاد کشاورزی و توسعه روستایی فعالیت می‌کند.