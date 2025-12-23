به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از روند آماده‌سازی محل برگزاری نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی جیرفت در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده از منابع پاک انرژی‌های تجدید پذیر گفت: این رویداد فرصتی خواهد بود تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی منطقه جنوب کرمان، گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار برداشته شود.

وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت بهره‌برداری از منابع انرژی پاک، به ویژه انرژی خورشیدی، عنوان کرد: انرژی‌های تجدید پذیر، مانند نور خورشید، به دلیل قیمت تمام‌شده ارزان‌تر و سهولت در بهره‌برداری، جایگزین‌های مناسبی برای تولید برق به شمار می‌روند.

مدیرکل صمت جنوب کرمان افزود: در راستای ترویج این تفکر، همایش انرژی‌های تجدید پذیر نیز در محل نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی جیرفت برگزار خواهد شد.

عرب بنی اسد، با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه برای تولید برق از منابع تجدید پذیر، هدف اصلی برگزاری این همایش را آموزش و تبیین مزایای این منابع دانست.

وی تصریح کرد: در حاشیه نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی تخصصی نیز در خصوص انرژی‌های تجدید پذیر برگزار می‌شود تا زمینه برای استفاده مؤثرتر و گسترده‌تر فعالان اقتصادی و عموم مردم از این منابع فراهم آید.‌