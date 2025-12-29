اجرای هزار میلیارد تومان پروژه زیر ساختی در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی‌اسد، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های معدنی و بهره‌مندی مردم منطقه از مزایای فعالیت معادن مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی در جنوب کرمان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به طرح‌های انجام‌شده از محل بازگشت حقوق دولتی معادن و اعتبارات شرکت توسعه و نوسازی معادن ایران افزود: کلنگ‌زنی خط انتقال برق به معادن ساردوئیه با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان، ساخت پل اسفندقه با ۵۰۰ میلیارد تومان و اجرای خط انتقال برق به معادن رمشک با اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان از جمله این پروژه‌هاست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان ادامه داد: همچنین احداث جاده فاریاب به زهمکان و اتصال آن به شهرستان بافت از دیگر طرح‌های مهم زیرساختی است که در دستور کار قرار دارد و می‌تواند نقش بسزایی در توسعه ارتباطات و تسهیل حمل‌ونقل مواد معدنی داشته باشد.

عرب‌بنی‌اسد، با اشاره به اهتمام ویژه معادن در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: از محل اعتبارات معادن بخش خصوصی نیز کلنگ‌زنی مرکز پرتودرمانی بیمارستان امام با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان و مرکز همراه بیمار با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان انجام شده است که نشان‌دهنده نگاه معادن به ارتقای خدمات عمومی و سلامت مردم منطقه است.

وی تأکید کرد: این تنها بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته از محل فعالیت معادن در جنوب کرمان است و برنامه‌ریزی شده در سال‌های آینده نیز با تداوم این روند، پروژه‌های عمرانی و خدماتی بیشتری برای توسعه و رفاه مردم منطقه اجرا شود.