بارانداز قریب به ۱۰ هزار بسته سیگار قاچاق در بندرلنگه لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسنی در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالاهای دخانی، حین گشت زنی در یکی از مناطق حاشیه‌ای و ساحلی یک بارانداز و محل دپو کالای قاچاق را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از محل بارانداز مورد نظر ۹ هزار و ۷۳۰ پاکت انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.