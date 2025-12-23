  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

بارانداز قریب به ۱۰ هزار بسته سیگار قاچاق در بندرلنگه لو رفت

بارانداز قریب به ۱۰ هزار بسته سیگار قاچاق در بندرلنگه لو رفت

بندرلنگه- فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه از کشف یک محموله سیگار قاچاق از یک بارانداز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسنی در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالاهای دخانی، حین گشت زنی در یکی از مناطق حاشیه‌ای و ساحلی یک بارانداز و محل دپو کالای قاچاق را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از محل بارانداز مورد نظر ۹ هزار و ۷۳۰ پاکت انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد خبر 6699538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها