کشف محموله دخانیات قاچاق از یک بارانداز در شهرستان بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسنی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالاهای دخانی، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از قصد تخلیه و بارگیری یک محموله قاچاق توسط قاچاقچیان در یک منطقه روستایی و ساحلی مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی دقیق موضوع، ضمن شناسایی بارانداز و محل دپو کالاهای قاچاق در بیابان دور دست در مناطق روستایی چاه دراز این شهرستان، با تشکیل چند تیم عملیاتی به محل اعزام که قاچاقچیان با مشاهده مأموران با یک دستگاه خودرو وانت نیسان متواری که در بازرسی از محل دپو ۴ هزار و ۴۸۰ پاکت تنباکو میوه‌ای و هزار و ۹۳۰ پاکت انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش ریالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری عاملان قاچاق ادامه دارد.