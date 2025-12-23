به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مدیریت بحران شهرستان به ریاست مراد زرهی، فرماندار شهرستان خمیر و با حضور اعضای ستاد مدیریت بحران، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرپل، در محل شهرداری بندرپل برگزار شد.
فرماندار شهرستان خمیر در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشها و هماهنگی اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان، اظهار کرد: خوشبختانه با همدلی، هماهنگی و حضور میدانی دستگاههای اجرایی، بارندگیهای اخیر با کمترین خسارت مدیریت شد.
مراد زرهی با اشاره به برآورد اولیه خسارات ناشی از بارندگیها گفت: میزان خسارات واردشده به شهرستان بیش از ۲۸۲ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با بیان اینکه بارندگیهای اخیر در کنار آبگیری سدها و آثار مثبت، خساراتی نیز به همراه داشته است، افزود: این سیلابها به بخشهای مختلفی از جمله راهها، شبکه برق، آب و فاضلاب، مخابرات، بخش کشاورزی و زیرساختهای شهری و روستایی شهرستان آسیب وارد کردهاند.
فرماندار خمیر با تأکید بر اینکه ارقام اعلامشده بر اساس ارزیابیهای اولیه است، تصریح کرد: با تکمیل بررسیها احتمال تغییر در میزان خسارات وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، عزم جدی همه دستگاهها برای خدمترسانی به مردم، کاهش آسیبها و جبران خسارات وارده است.
وی خاطرنشان کرد: خسارات واردشده بار دیگر ضرورت توجه ویژه به مدیریت اصولی بحرانهای طبیعی، تقویت زیرساختها و برنامهریزی بلندمدت برای کاهش آسیبپذیری شهرستان در برابر حوادث طبیعی را یادآور میشود.
لازم به ذکر است پیش از برگزاری این جلسه، فرماندار شهرستان خمیر به همراه اعضای ستاد مدیریت بحران از بخشها و محلات مختلف شهر بندرپل بازدید میدانی به عمل آوردند.
