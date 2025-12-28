فرماندار خمیر: مردم از تردد غیرضروری هنگام بارندگی خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خمیر به ریاست مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر و با حضور اعضای این ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در این جلسه با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها موظف‌اند با اتخاذ تمهیدات لازم، نهایت تلاش خود را به‌کار گیرند تا هیچ‌گونه مشکلی برای مردم پیش نیاید.

وی با اشاره به هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی، بر ضرورت توجه جدی به پیش‌بینی‌های جوی در روزهای آینده تأکید کرد و افزود: با توجه به فعالیت سامانه بارشی، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان‌آب‌ها، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی، سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های سبک بر اثر تندبادهای لحظه‌ای و همچنین آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.

رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خمیر با بیان اینکه همکاری مردم نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی دارد، از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ستاد مدیریت بحران را جدی بگیرند.

فرماندار شهرستان خمیر در پایان با اشاره به در پیش بودن بارندگی‌ها، ابراز امیدواری کرد: این نزولات آسمانی موجب نزول رحمت الهی و بارانی پربرکت برای شهرستان باشد و تأکید کرد: مردم از تردد غیرضروری، توقف و استقرار در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و با رعایت نکات ایمنی و همکاری با دستگاه‌های مسئول، در حفظ جان و اموال خود و دیگران مشارکت کنند.