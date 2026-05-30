۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

سی ان ان هم شاکی هوش مصنوعی شد

شبکه خبری سی ان ان به فهرست بلندبالای رسانه هایی پیوسته که از شرکت «پرپلکسیتی» به دلیل نقض قانون کپی رایت شکایت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شبکه خبری، شرکت جستجوی هوش مصنوعی را به نقض عظیم قانون کپی راست متهم کرده که شامل استخراج غیرقانونی وب سایت و کپی بیش از ۱۷ هزار قطعه محتوای آن است.

شکایت مذکور روز پنج شنبه هفته گذشته ثبت و در آن ادعا شده «پرپلکسیتی» به طورغیرقانونی محتوای سی ان ان را از پلتفرم های دیجیتال آن و همچنین پلتفرم های طرف ثالث استخراج، کپی و منتشر می کند. همچنین رسانه مذکور ادعا می کند ابزارها هوش مصنوعی در پاسخ به جستجوی کاربران، مقالاتش را از جمله گزارش های پولی را کلمه به کلمه کپی می کند. ابزارهای هوش مصنوعی پرپلکسیتی به طور نادرست محتوای توهم زده را به سی ان ان نسبت می دهند که به گفته رسانه این روند نقض قانون به حساب می آید.

پیش از این نیویورک تایمز، شیکاگو تریبون، ردیت، دایره المعارف میریام- وبستر، بریتانیکا و نشریه نیکی نیز از پرپلکسیتی شکایت کرده اند.

